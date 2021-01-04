劉揚偉：ICT產業將在電動車占很大分量

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（4）日表示，目前發展EV（電動車）有三股力量，一是傳統造車業，一是網路業，一是ICT產業，ICT產業進來之後，優勢非常不同。傳統造業最懂車，但是供應鏈有限，這次發生新冠肺炎，對傳統造車業打擊最慘。

至於網路業，他說，網路業把EV想成是平台，並由軟體定義，但是軟體必須定義在硬體上，可是網路業不會做硬體，做軟體的人，在鍵盤上可以重新來過，但是硬體業要開模，螺絲做錯了，要花好多天去改，網路業做的EV，遲早會遇到問題，這不是他的強項。

至於ICT產業優勢，他說，我們有垂直整合供應鏈，而且做了很久，對於供應鏈管理非常熟悉。第二，ICT產業過去30年來積累很多工程能力，過去十年放大新興產業上，從PC到手機到伺服器，手機已經到平原期，目前只需要七成人維護，另外三成人要找新的東西來做，這是非常龐大的三成人力。

至於ICT產業的弱勢？他說，就是不懂車，因此，鴻海用平台解決大家的問題，把這些人集結起來，鴻海把平台做出來，讓ICT產業發揮供應鏈，軟硬整合能力，最後是ICT產業會占到非常大（EV）的分量。