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鴻海競標馬來西亞晶圓廠 劉揚偉：現在很難講

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
圖為鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
圖為鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

針對鴻海（2317）競標馬來西亞8吋晶圓廠，殺出程咬金一事？鴻海董事長劉揚偉今（4）日表示，早就知道有程咬金，而不是殺出程咬金，你看一下8吋晶圓廠，以前的股價與現在的股價相比，就知道怎麼一回事，這也會影響賣家的想法，現在8吋厰就好像拿了一個寶。

他說，競標馬來西亞8吋廠已經接近最後階段，現在很難講，若是半導體產業又回到之前的樣子，就很好講，至於小IC異質封裝是我們努力的方向，SMT已經走到盡頭，透過異質封裝，整合在一個package，是造車等不可或缺的能力。

他強調，半導體是ICT產業不可或缺一環，半導體不是只有5奈米、3奈米，還有其他需求，鴻海的重點是其他需求，例如電源IC，小控制器，把軟體與硬體做完美結合，軟硬結合過去是微軟與英特爾在做，後來不靈光了，你看到，在手機事業上的成功，都是一家整合，未來電動車（EV）也是一家公司做軟硬整合，要在平台上發揮創意，做好客戶需求，是未來方向，過去PC產業講求分工，這是30年前的老舊分工，現在整合一定要，平台是一定要的。

晶圓廠 馬來西亞 半導體

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