劉揚偉：研究院是提升鴻海毛利率關鍵

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（4）日表示，鴻海研究院與鴻海集團事業單位，最大的差別就是如何創造價值，鴻海的事業單位，是做買賣的，但是做研發，若是別人沒有，你有，價值就很高。像是護國神山的利潤可以達到50%以上，等於是賣一個賺一個，這是因為別人做不出來，鴻海未來毛利的提升，將與鴻海研究院有很大的關係。

劉揚偉說，之前他說，鴻海的毛利率要從7%提升到10%，這靠鴻海事業單位本身做不到，一定要靠技術，未來鴻海集團的毛利率是否因此提升，將與鴻海研究院有絕大關係。

他說，鴻海研究院的規模約在200人左右，其中來自集團內部的人才約占25%左右，不要超過一半，預期將有50%至75%的研究院人才將來自外界，新血才會有新的想法，包括外來的國際人才。

至於鴻海研究院一年的經費？他說，之前大客戶說，你們做這麼大的產品，為何這麼少的人，所有在研發中碰到最大問題是溝通，愈多人溝通，失真愈大，因此，要維持小規模的人力，減少因為溝通產生的失真。

他強調，鴻海研究院選在鴻海內湖大樓，這是最有價值的場地，可以看出鴻海決心投入有多大。他說，鴻海創辦人郭台銘辦公室都是鐵椅與爛桌子，但是一到實驗室（Lab）都是世界一流設備，創辦人理念就是，與客戶價值無關的投資，盡量減少，但是設備一定要好，沒有好設備，做不出好的結果。因此，實驗室（Lab）一定要世界一流，沒有預算，需要就花，至於人員不會無限制擴大。