博晟旗下骨科產品取得自費價格 最快農曆年後挹注營收

高階複合骨科醫材博晟生醫（6733）今（4）日宣布其「一次性手術自體軟骨修復技術」首發產品已由台中榮民總醫院完成台中衛生局核價程序並取得自費價格。未來博晟將透過經銷商出貨至醫院，預期最快農曆年後即可望有營收貢獻。

即將於本月下旬掛牌上櫃的博晟為一家以開發三類骨材為核心的公司，擁有軟骨的「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，本次取得自費價格的產品即為BiCRI平台的首發產品。

博晟表示，該技術源自於工研院和台大醫院的合作開發案，並透過團隊與台中榮民總醫院、台大醫學院附設醫院、雙和醫院、長庚醫院林口分院及中國醫藥大學附設醫院等重點醫療據點的積極推動，快速完成三期臨床試驗並獲得TFDA上市許可，成為國內第一個自主研發的再生醫學上市產品。

博晟董事長陳德禮表示，博晟「一次性手術自體軟骨修復技術」產品獲得自費價格核價，可產生銷售現金流，為公司營運注入強心針，將以台中做為一個起點，後續努力擴展業務據點至全國與海外市場。

台中榮民總醫院骨科部運動醫學科為全國十大臨床試驗醫院之一，自2011年加入臨床研究後，積極配合收案，篩選並執行臨床試驗個案共33例，占總試驗人數92例中的1/3，收案人數居全國之冠。