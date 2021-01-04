郭台銘：不能僅一座護國神山 至少要看到台積電方向盤

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（4）日表示，他今天早上看到新聞報導指出，台灣去年生育新生兒，創歷史新低，這個他一年前講過，但是又能如何？每一年，明年與後年，這則新聞已經不是新聞，是無可避免的趨勢，一國家是若沒有新生兒，人口老化，就跟產業一樣，令人憂心忡忡，

鴻海研究院今天早上舉行揭牌儀式，郭台銘在致詞時，做出以上表示。他說，台灣不能只有一個台積電（2330），護國神山應該多幾座。

他說，鴻海集團董事長劉揚偉是科技人，了解半導體到軟體，也負責很大營運，並有產業科研與美國創新研發經驗，希望接下鴻海的未來，不是專於製造的鴻海，不一定趕上台積電，至少看到台積電方向盤。他說，有很多科技應用，還有非常多，像是自動駕駛，雲端計算。

郭台銘說，華爲任正非提到，要集中資源做雲計算，科技的未來要靠年輕人，要靠國家政策。他曾經與大陸科技公司董事長會談，該董事長告訴我，一年可以賺100億美元，但是幾乎不用繳稅，其中75%投資研發可扣抵，25%用在培養人才。

郭台銘說，台灣的未來，年輕人要有新生兒，不能只有一座護國神山，要許多座護國神山，台灣有非常多的有智慧前輩，如何在過程中，讓更多公司投入研發，讓更多人才加入，這是台灣賴以茁壯，創新轉型升級的要件，開春第一天，他把我自己的理想，期待說出來，希望台灣未來會更好。