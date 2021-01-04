Monday blues很痛苦嗎？其實郭台銘也要收心上班

今天週一是連假過後第一個上班日，上班族大家上班都懶洋洋，不過沒想到鴻海（2317）創辦人郭台銘也需要「收心」，郭台銘昨日於臉書上表示，昨天下午去信義區看電影「孤味」，還標註「收心上班前進2021」。

鴻海今（4）日上午將在鴻海內湖大樓舉行「鴻海研究院」的揭牌儀式，除了擔任鴻海研究院院長的鴻海董事長劉揚偉親自到場參與之外，鴻海創辦人郭台銘也一大早到場力挺，戴著口罩出席活動。

郭台銘昨日於臉書上分享心情表示，今天和太太還有一群朋友包場欣賞電影「孤味」，感謝許導演，監製徐若瑄小姐，許導演的母親也是我敬重的陳嫦芬女士在觀影後和我們齊聚一堂，許導演年紀很輕，在我看來也有擔任男主角的帥氣，能細膩刻劃女性的情感，實屬不易！

他指出，孤味原創電影音樂作曲柯志豪先生也曾為永齡農場紀錄片詞曲創作，雖然入圍今年金馬獎但未得奬，但今天聽到電影中陳淑芳女士唱出的旋律，已深深打動我！郭台銘文末還標註，恭喜孤味前進2億票房、收心上班前進2021。

郭台銘今日上午致詞時表示，台灣防疫這麼好，讓大家正常生活，只要戴口罩就可以參加活動，「我很高興，但也提醒台灣未來年輕人，台灣不能只有一座護國神山，要有許許多多護國神山。」