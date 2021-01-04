快訊

飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Monday blues很痛苦嗎？其實郭台銘也要收心上班

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影

今天週一是連假過後第一個上班日，上班族大家上班都懶洋洋，不過沒想到鴻海（2317）創辦人郭台銘也需要「收心」，郭台銘昨日於臉書上表示，昨天下午去信義區看電影「孤味」，還標註「收心上班前進2021」。

鴻海今（4）日上午將在鴻海內湖大樓舉行「鴻海研究院」的揭牌儀式，除了擔任鴻海研究院院長的鴻海董事長劉揚偉親自到場參與之外，鴻海創辦人郭台銘也一大早到場力挺，戴著口罩出席活動。

郭台銘昨日於臉書上分享心情表示，今天和太太還有一群朋友包場欣賞電影「孤味」，感謝許導演，監製徐若瑄小姐，許導演的母親也是我敬重的陳嫦芬女士在觀影後和我們齊聚一堂，許導演年紀很輕，在我看來也有擔任男主角的帥氣，能細膩刻劃女性的情感，實屬不易！

他指出，孤味原創電影音樂作曲柯志豪先生也曾為永齡農場紀錄片詞曲創作，雖然入圍今年金馬獎但未得奬，但今天聽到電影中陳淑芳女士唱出的旋律，已深深打動我！郭台銘文末還標註，恭喜孤味前進2億票房、收心上班前進2021。

郭台銘今日上午致詞時表示，台灣防疫這麼好，讓大家正常生活，只要戴口罩就可以參加活動，「我很高興，但也提醒台灣未來年輕人，台灣不能只有一座護國神山，要有許許多多護國神山。」

鴻海 電影 口罩

延伸閱讀

領10萬片酬鋸掉3顆牙！金馬影后無怨「甘心演到死」

想替媽媽教訓小三 陳淑芳竟當場嘴軟

快閃桃園挺鄭文燦！郭台銘在美國大選後首度露面，向政府呼籲這三件事！

郭台銘力挺 鴻家軍進駐桃園航空城

相關新聞

劉揚偉：鴻海研究院沒有預算上限 打造成為世界一流

「鴻海研究院」今（4）日舉辦揭牌儀式，並舉辦鴻海研究院執行長、量子計算研究所所長、人工智慧研究所所長的人事佈達典禮，鴻海...

Monday blues很痛苦嗎？其實郭台銘也要收心上班

今天週一是連假過後第一個上班日，上班族大家上班都懶洋洋，不過沒想到鴻海（2317）創辦人郭台銘也需要「收心」，郭台銘昨日...

鴻海研究院揭牌 郭台銘：台灣不能只有一座護國神山

鴻海（2317）今（4）日上午將在鴻海內湖大樓舉行「鴻海研究院」的揭牌儀式，除了擔任鴻海研究院院長的鴻海董事長劉揚偉將親...

劉揚偉：研究院是提升鴻海毛利率關鍵

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（4）日表示，鴻海研究院與鴻海集團事業單位，最大的差別就是如何創造價值，鴻海的事業單位，是...

博晟旗下骨科產品取得自費價格 最快農曆年後挹注營收

高階複合骨科醫材博晟生醫（6733）今（4）日宣布其「一次性手術自體軟骨修復技術」首發產品已由台中榮民總醫院完成台中衛生...

郭台銘：不能僅一座護國神山 至少要看到台積電方向盤

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（4）日表示，他今天早上看到新聞報導指出，台灣去年生育新生兒，創歷史新低，這個他一年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。