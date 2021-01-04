台積資本支出 今年衝6,200億新高

台積電衝刺先進製程不手軟，業界傳出，台積電今年資本支出將達220億美元（逾新台幣6,200億元），再創新高，較原本市場預期的200億美元還多一成，也比去年大增近三成，再度稱霸全球晶圓代工業。

台積電表示，將在下周四（14日）的法說會上公布去年資本支出實際金額與今年資本支出規畫。

台積電因應先進製程投資龐大，近年資本支出維持高檔，2016年首度衝破100億美元、達102億美元。去年初宣布2020年資本支出為150億至160億美元，即便新冠肺炎疫情肆虐，台積電去年7月還上修年度資本支出到160億至170億美元，並於去年10月的法說會中，定調全年資本支出為170億美元。

台積電持續發展3奈米及以下先進製程，相關製程仰賴要價不斐的極紫外光（EUV）機台支援。由於一台EUV機台售價逾1億歐元（逾新台幣35億元），市場先前盛傳，台積電今年資本支出將首度站上200億美元大關，等於六年內從100億美元翻倍，鉅額投資顯示台積電維持技術領先的企圖心。

業界傳出，台積電近期正準備拍板今年資本支出，最新版的規畫，全年資本支出將達220億美元，主要用於5奈米、3奈米製程相關廠務與設備投資，還有一部分投入先進封裝及2奈米製程研發。

供應鏈表示，台積電5奈米製程已量產，目前月產能約6萬片，正持續擴充當中，預估今年下半年月產能可達10萬片。此外，台積電對於3奈米製程布局相當積極，初期月產能約1萬到3萬片，後續規畫的總產能規模，將比5奈米多，這些新產能布建，都需要充裕的銀彈奧援，也是推升台積電今年資本支出比市場原本估計的200億美元更高的主因。

不僅台積電資本支出持續衝高，三星、英特爾今年也打算投入鉅資。三星先前公布的數據顯示，2020年資本支出約35.2兆韓元，其中半導體業務占28.9兆韓元（約新台幣7,500億元）。

根據外電報導，三星2021年半導體資本支出將不低於2020年，但因為三星半導體資本支出多用於記憶體，若單計算晶圓代工的資本支出，台積電仍然領先三星。

至於處理器龍頭英特爾，根據其去年10月釋出的訊息，2020年資本支出142億至145億美元，業界評估，英特爾在部分先進製程進展落後，且釋出有意將部分晶片轉交台積電的訊息，預料今年資本支出衝上200億美元以上機率不高。