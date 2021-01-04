聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積投資不手軟 帶旺協力廠
台積電今年資本支出可望衝上220億美元新高，極紫外光（EUV）機台相關投資與自動化設備是重中之重，台積電EUV相關協力廠帆宣、家登訂單大好之際，盟立也以「晶圓倉儲自動化搬運系統」躍居台積高資本支出重要協力廠，取得關鍵地位。
由於先進製程生產成本更高，為了讓正式量產更順利，用來試產、除錯的再生晶圓使用量也將激增，台積電對昇陽半、辛耘、中砂等再生晶圓廠仰賴度同步提升，帶動相關業者出貨大增。
台積電的EUV機台設備全數由艾司摩爾（ASML）供應，帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，因EUV需求強勁，帆宣同步受惠，截至去年11月為止的已訂未交在手訂單衝上256億元新高，訂單能見度直達今年下半年。
台積電5奈米製程量產，光罩層數大增，對EUV光罩盒需求量同步增加，家登受惠最大。家登EUV光罩盒已通過艾司摩爾認證，市占逾七成，是台積電獨家供應商，由於台積電需求強勁，家登今年產能已被預訂一空，正積極擴產因應。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言