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台積投資不手軟 帶旺協力廠

經濟日報 / 記者鍾惠玲、李珣瑛 / 台北、新竹報導

台積電今年資本支出可望衝上220億美元新高，極紫外光（EUV）機台相關投資與自動化設備是重中之重，台積電EUV相關協力廠帆宣、家登訂單大好之際，盟立也以「晶圓倉儲自動化搬運系統」躍居台積高資本支出重要協力廠，取得關鍵地位。

由於先進製程生產成本更高，為了讓正式量產更順利，用來試產、除錯的再生晶圓使用量也將激增，台積電對昇陽半、辛耘、中砂等再生晶圓廠仰賴度同步提升，帶動相關業者出貨大增。

台積電的EUV機台設備全數由艾司摩爾（ASML）供應，帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，因EUV需求強勁，帆宣同步受惠，截至去年11月為止的已訂未交在手訂單衝上256億元新高，訂單能見度直達今年下半年。

台積電5奈米製程量產，光罩層數大增，對EUV光罩盒需求量同步增加，家登受惠最大。家登EUV光罩盒已通過艾司摩爾認證，市占逾七成，是台積電獨家供應商，由於台積電需求強勁，家登今年產能已被預訂一空，正積極擴產因應。

台積電 家登 晶圓廠

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