英業達報捷 供貨亞馬遜

全球伺服器主機板出貨龍頭英業達2021年開年就傳出捷報，拿下雲端巨頭亞馬遜（Amazon）大單。據了解，該新專案預計最快今年下半年開始出貨，同時，為了因應逐漸擴大的資料中心需求，英業達不排除在墨西哥擴增SMT產線，擴大集團生產布局。

對於拿下亞馬遜大單，英業達昨（3）日不予置評。據了解，英業達過往是將伺服器主機板出給美國系統整合商ZT Group，由ZT在美國本土進行最後組裝，再出貨給終端客戶。

2019年，英業達因應美中貿易戰，斥資5,481萬美元投資ZT，除了讓英業達生產交貨更加靈活之外，也是看中ZT長年深耕大型資料中心一線客戶，加強英業達自身在白牌市場的競爭力。

據了解，此次英業達拿下的亞馬遜大單，新專案預計最快今年下半年開始出貨，同時，因應日漸擴大的北美資料中心需求，英業達不排除在墨西哥擴增SMT產線，藉此降低成本。

英業達墨西哥廠位於北部的華雷斯城（Ciudad Juarez），當地鄰近美墨邊境，包含英業達、鴻海集團皆在此設立伺服器組裝產線，是僅次於中國大陸的重要伺服器生產據點。

英業達集團經過近兩年分散生產布局之後，目前伺服器生產據點除大陸上海，還有台灣桃園、北美墨西哥廠及歐洲捷克廠，分別應對大陸、亞洲、北美及歐洲市場，以及不同的雲端、品牌伺服器客戶需求。

根據研調機構統計，截至2020年第3季，鴻海在亞馬遜伺服器代工居主導地位，囊括49.3%的訂單，之後依序為英業達（22.1%）、廣達（8.6%）、神達（7.6%）及其他（12.4%）。

英業達是全球伺服器（以主機板推算）出貨量霸主，2020年預估出貨336萬台，年增15% ，但若以集團來看，緯創集團出貨量則維持第一，將年增4%。

展望2021年，受惠於美系及陸系大型資料中心客戶成長力道，預估英業達伺服器出貨量年增逾8%，將超車緯創集團居首位。

展望今年首季，英業達指出，伺服器因季節性因素，第1季仍屬於淡季，下半年開始邁入出貨旺季。