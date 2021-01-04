「大陸製造為王」不再 伺服器「兩套生產」新常態

經濟日報 / 記者吳凱中╱綜合報導

美中貿易戰引爆科技業加快非大陸製造布局，儘管美國總統川普即將卸任，美中情勢可望和緩，但從鴻海將在威州廠組裝Google伺服器，以及英業達不排除加碼墨西哥廠SMT產線，都凸顯伺服器產業「大陸製造為王」的時代已回不去了，兩套生產方案將成為新常態。

川普將於今年1月20日卸任，由立場較溫和的民主黨籍拜登接位。儘管外界普遍預期，有別於川普的激進策略，拜登的上任將緩和美中關係，但顯然被川普嚇到的北美品牌大廠，仍然持續要求代工廠進行非大陸製造產能布局。

去年12月，市場傳出，鴻海威州廠決定組裝Google伺服器，並規劃於今年首季在該廠量產，由於鴻海是少數在美國具有組裝產線的代工廠，不僅是鴻海能拿下新訂單的關鍵，也符合川普的「美國製造」政策。

事實上，鴻海在北美市場早有墨西哥生產據點，其中一項重點業務就是伺服器組裝，因此，在威州設組裝線，從經濟效益來看不大，為了符合政策目的及客戶Google的要求才是拍板定案的重點。

這也顯示，儘管川普即將卸任，各大科技廠對美中未來關係發展仍有警戒，深怕貿易戰翻版再次出現，也因此，仍要求代工廠持續分散生產據點，工廠就近服務終端市場已是王道。

川普 鴻海

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