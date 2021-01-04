緯創集團 奪iPhone天線大單

緯創集團積極搶食iPhone商機，繼緯創取得iPhone代工訂單之後，集團轉投資網通廠啟碁也傳出首度打入iPhone供應鏈，與日本電子業巨頭村田製作所分食今年iPhone 13系列新機毫米波天線大單，是台廠第一次供應蘋果攸關iPhone收訊品質關鍵的天線相關品項。

對於接獲iPhone 13天線大單，啟碁表示，公司不表示意見。不過，啟碁董事長謝宏波日前於法說會上已宣示，今年5G相關產品出貨將大增，尤其美國市場布局鎖定毫米波相關領域，看好今年來自5G的營收占比將較2020年大增二至三倍，隱約透露已有大單將至。

法人表示，相較於現在全球5G主流Sub 6，毫米波更可體現5G超高速、低延遲、廣連結的特性，被譽為是「真5G」，讓蘋果積極投入。毫米波iPhone天線設計更為複雜，啟碁耕耘毫米波領域多年，蘋果因而上門找啟碁合作。啟碁供貨iPhone天線，是台灣網通業一大突破。

啟碁是緯創集團網通領域重要布局，今年成立逢25周年，緯創持股約22.6%，是最大單一股東。啟碁在筆電內建天線已闖出一片天，全球市占率高達35%，位居龍頭，是緯創筆電代工接單的一大助力。

緯創集團過去在iPhone供應鏈僅以組裝為主，先前處份大陸昆山廠給立訊，並積極擴張iPhone非大陸生產布局。隨著啟碁打進iPhone關鍵的天線供應鏈，意味緯創集團在iPhone整體供應角色更為吃重。

去年第3季蘋果發表首款5G手機iPhone 12，支援中低頻的Sub-6GHz頻段、高頻的28GHz、35GHz毫米波（mmWave）頻段，但因為僅美國電信業者Verizon等推出毫米波頻段5G商用網路，因此支援毫米波頻段的iPhone 12僅在美國市場銷售，業界估出貨量約2,500萬支。

業界人士分析，支援毫米波的iPhone天線是以射頻（RF）模組出貨，一支手機需要三個天線模組，由於毫米波特性較複雜，相關天線由晶片廠高通自行設計，並外包給日商村田生產。

隨著各國政府及電信業者陸續開放5G毫米波頻譜及建設5G毫米波網路，加上毫米波才能實現「真5G」，蘋果持續投入相關技術研發，今年的iPhone 13系列新機有望提升毫米波機種滲透率，並找啟碁合作供應毫米波天線。

業界人士透露，蘋果積極與高通尋找第二個毫米波天線供應商，啟碁雀屏中選，拿下iPhone 13毫米波天線大單，與村田分食訂單。