啟碁湧大單 擴廠搶才 祭高薪策略

經濟日報 / 記者黃晶琳╱台北報導

啟碁大單湧進，公司積極擴廠之餘，也啟動大規模徵才，近期在人力銀行開出280種職缺，新竹、台南、越南等地同步動起來，並急徵生產線直接人員，祭出4.3萬元高薪搶人，還有留任就可領1萬元的好康。

啟碁產品布局非常廣，廣泛分為網通、車用、居家聯網等三大業務，分別貢獻營收約45%、30%、25%，但產品非常細，包含家用無線設備、聯網設備、企業用交換器、車用衛星、車用雷達、天線、射頻模組、低軌衛星家用閘道器及物聯網等。

啟碁衝刺接單，除積極擴廠外，因為產品線廣，徵才種類也是五花八門，2018年、2019年每年在台新增近千名員工，啟碁去年上半年就曾表示，2020年將持續招募，以5G、軟體等研發人才為主，招募人數約為數百人。

進入2021年，啟碁持續招募人才，根據啟碁官網及人力銀行資料顯示，啟碁在新竹總公司與生產基地、台南新廠、越南新廠，及大陸昆山廠均有徵才需求，以技術相關與生產線相關需求最大。

特別的是，為了搶SMT線技術作業員，啟碁祭出月薪4.3萬起，留任獎金1萬元，隨到隨談，且外縣市免費供應宿舍等超優條件。

啟碁 徵才

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