中華精測去年營收逾42億元 看好先進晶圓測試需求
半導體測試介面廠商中華精測（6510）今(3)日公布2020年12月份營收報告，單月營收達3.34億元，較前一個月下滑1.3%，較前一年同期成長7.7 % ; 2020年第四季單季營收達10.49億元，較前一季下滑12.7 %，較前一年同期成長4.1 % ; 2020年全年總營收為42.08億元，較前一年度成長24.3%。
中華精測2020年晶圓測試探針卡(Probe Card)營收11億元，相較於去年大幅成長165%，佔2020年總營收27%，此成長動能，讓中華精測年度營收首度跨過40億元關卡，再創新高。
展望2021年，在5G為底AI為用機遇下，先進晶圓測試需求，將呈倍數成長，中華精測表示，藉此機會，推出各系列Probe Card，並以All In House快速、及時、高品質的服務模式，以滿足客戶各式晶圓測試需求，為公司2021年營運挹注新動力。
另外，在智慧製造方面，2020年全球經濟籠罩於COVID-19疫情蔓延的壓力下，半導體產業鏈更是備受中美科技戰之雙重考驗；中華精測身處激烈競爭、技術快速發展的半導體產業裡，亦承受該年度全球產業環境的衝擊；然而，在費時5年，中華精測廠內自行建構之全製程智慧製造生態，亦在此時發揮效益，透過自主研發可控的技術，全新的AI回控系統，除了可應用於客製化半導體測試介面服務外，亦為未來發展智慧製造、智慧環保產業，立下良好基石。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言