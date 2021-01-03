快訊

台積電帶動南科產業群聚 竹科男南漂搶卡位高薪職

基因檢測有用嗎？ 先弄懂何謂單基因疾病和多因子疾病

中華精測去年營收逾42億元 看好先進晶圓測試需求

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

半導體測試介面廠商中華精測（6510）今(3)日公布2020年12月份營收報告，單月營收達3.34億元，較前一個月下滑1.3%，較前一年同期成長7.7 % ; 2020年第四季單季營收達10.49億元，較前一季下滑12.7 %，較前一年同期成長4.1 % ; 2020年全年總營收為42.08億元，較前一年度成長24.3%。

中華精測2020年晶圓測試探針卡(Probe Card)營收11億元，相較於去年大幅成長165%，佔2020年總營收27%，此成長動能，讓中華精測年度營收首度跨過40億元關卡，再創新高。

展望2021年，在5G為底AI為用機遇下，先進晶圓測試需求，將呈倍數成長，中華精測表示，藉此機會，推出各系列Probe Card，並以All In House快速、及時、高品質的服務模式，以滿足客戶各式晶圓測試需求，為公司2021年營運挹注新動力。

另外，在智慧製造方面，2020年全球經濟籠罩於COVID-19疫情蔓延的壓力下，半導體產業鏈更是備受中美科技戰之雙重考驗；中華精測身處激烈競爭、技術快速發展的半導體產業裡，亦承受該年度全球產業環境的衝擊；然而，在費時5年，中華精測廠內自行建構之全製程智慧製造生態，亦在此時發揮效益，透過自主研發可控的技術，全新的AI回控系統，除了可應用於客製化半導體測試介面服務外，亦為未來發展智慧製造、智慧環保產業，立下良好基石。

中華精測 營收

延伸閱讀

台股明天開紅盤 經理人看好多頭行情

富士康奪中國智慧製造百強之首 製造業轉型再升級

金像電衝新應用 下季不淡

興櫃股王穎崴 1月20日上市

相關新聞

鴻海研究院4日揭牌 集團轉型添助力

鴻海研究院明（4）日於鴻海內湖大樓舉行揭牌儀式，這是鴻海集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展機構，主要專注於未來三到七...

庫克三策略 減少依賴三星

蘋果iPhone自從採用OLED面板以來，至今三星仍寡占供應鏈，也讓iPhone OLED面板零組件成本居高不下，為解決...

iPhone 12助攻 法人估鴻海首季業績衝同期新高

蘋果5G版iPhone 12出貨看佳延續到今年第1季，法人預估鴻海去年第4季業績衝歷史新高，獲利挑戰季增6成，今年首季業...

事業廢棄物循環再利用 群創光電分享95%回收系統成果

台南市環保局鼓勵企業發展循環經濟，安排多家高科技電子零組件製造業者，參訪群創光電之NMP(甲基四氫吡咯酮)回收再生系統，...

緯創陸廠賣立訊 完成交割

代工廠緯創（3231）去年宣布出售緯創投資（江蘇）及緯新資通（昆山）全部股權給陸廠立訊精密，根據雙方收購協議約定，昨（1...

陸品牌新機上市 台鏈沾光

2021年開年，手機業者搶頭香開賣新機，搶攻新年商機。其中realme昨（1）日在台開賣realme X7 Pro（8+...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。