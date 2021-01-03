中華精測去年營收逾42億元 看好先進晶圓測試需求

半導體測試介面廠商中華精測（6510）今(3)日公布2020年12月份營收報告，單月營收達3.34億元，較前一個月下滑1.3%，較前一年同期成長7.7 % ; 2020年第四季單季營收達10.49億元，較前一季下滑12.7 %，較前一年同期成長4.1 % ; 2020年全年總營收為42.08億元，較前一年度成長24.3%。

中華精測2020年晶圓測試探針卡(Probe Card)營收11億元，相較於去年大幅成長165%，佔2020年總營收27%，此成長動能，讓中華精測年度營收首度跨過40億元關卡，再創新高。

展望2021年，在5G為底AI為用機遇下，先進晶圓測試需求，將呈倍數成長，中華精測表示，藉此機會，推出各系列Probe Card，並以All In House快速、及時、高品質的服務模式，以滿足客戶各式晶圓測試需求，為公司2021年營運挹注新動力。

另外，在智慧製造方面，2020年全球經濟籠罩於COVID-19疫情蔓延的壓力下，半導體產業鏈更是備受中美科技戰之雙重考驗；中華精測身處激烈競爭、技術快速發展的半導體產業裡，亦承受該年度全球產業環境的衝擊；然而，在費時5年，中華精測廠內自行建構之全製程智慧製造生態，亦在此時發揮效益，透過自主研發可控的技術，全新的AI回控系統，除了可應用於客製化半導體測試介面服務外，亦為未來發展智慧製造、智慧環保產業，立下良好基石。