庫克三策略 減少依賴三星

蘋果iPhone自從採用OLED面板以來，至今三星仍寡占供應鏈，也讓iPhone OLED面板零組件成本居高不下，為解決此一問題，法人指出，蘋果透過極力扶植其他供應鏈、人力技術支援及尋找替代解決方案等三大策略，盼降低對三星依賴。

首先，近年來蘋果為避免被三星壟斷OLED面板供貨，積極與韓廠LGD、陸廠京東方合作開發OLED面板，雖然歷經許多波折，但上述二家業者總算有能力供貨，估計未來幾年後，供貨比重有機會擴大，藉此降低供應鏈風險。

其次，蘋果不僅給訂單，也派出不少工程師前往LGD及京東方廠區技術支援，並對生產機台調校交流密切；去年因新冠肺炎疫情，使技術支援難度增高，但交流並未中斷。

最後，蘋果一直在思考新技術來替代OLED面板，例如近年來發展相當快速的Mini LED或Micro LED；今年蘋果新款iPad就傳出將率先導入Mini LED作為顯示器技術，未來應用iPhone也不無可能。

法人認為，蘋果執行長庫克擅長供應鏈策略，三星既是品牌競爭對手，又寡占OLED零組件供應商，蘋果始終感到芒背在刺，因此使出渾身解數要降低此一風險；當蘋果扶植其他供應鏈成功後，對台廠而言就是一大利多。