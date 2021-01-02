鎧勝總經理莊育志 黑手起家、風格草莽
鎧勝-KY總經理莊育志因涉及採購弊端，被中國大陸公安單位帶走調查並限制出境，震撼業界。莊育志從黑手起家，做到企業CEO，技術底子深厚，讓鎧勝成為蘋果機殼供應鏈，他個性「江湖氣」、行事風格草莽，獨樹一格。
鎧勝官網指出，董事暨總經理莊育志是光啓高工畢業，莊育志投身輕金屬加工產業已超過20年，對各種不同的工法、技術與製程，擁有豐富的知識與經驗。他後來加入日騰機密，一路升為主管，被收購後轉為鎧勝控股的CEO，成旗下主要子公司之總經理，常被和碩董事長童子賢當成勵志案例。
許多人提到莊育志，都敬佩他對不同金屬材質的加工技術、製程難度、應用特色等技術的熟練和專業，帶領公司打入蘋果MacBook Air、iPad機殼供應鏈。
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