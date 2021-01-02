鎧勝總經理莊育志 黑手起家、風格草莽

經濟日報 / 記者吳凱中劉芳妙／台北報導

鎧勝-KY總經理莊育志因涉及採購弊端，被中國大陸公安單位帶走調查並限制出境，震撼業界。莊育志從黑手起家，做到企業CEO，技術底子深厚，讓鎧勝成為蘋果機殼供應鏈，他個性「江湖氣」、行事風格草莽，獨樹一格。

鎧勝官網指出，董事暨總經理莊育志是光啓高工畢業，莊育志投身輕金屬加工產業已超過20年，對各種不同的工法、技術與製程，擁有豐富的知識與經驗。他後來加入日騰機密，一路升為主管，被收購後轉為鎧勝控股的CEO，成旗下主要子公司之總經理，常被和碩董事長童子賢當成勵志案例。

許多人提到莊育志，都敬佩他對不同金屬材質的加工技術、製程難度、應用特色等技術的熟練和專業，帶領公司打入蘋果MacBook Air、iPad機殼供應鏈。

鎧勝 機殼 蘋果

延伸閱讀

蘋果電動車搭載哪些技術？五項專利透露端倪

蘋果以品牌標誌雷同為由向Prepear提出訴訟 有可能和解收尾

和碩集團旗下鎧勝總經遭撤換 傳有內情

施振榮：ICT+醫療 拚當第一

相關新聞

科技五產業趕工 春節不停機

今年農曆年，台灣科技產業沒時間休假，被動元件、面板、筆記型電腦、手機、零組件全都祭出招人令，春節不停機、加班搶商機。

鎧勝總經理莊育志 黑手起家、風格草莽

鎧勝-KY總經理莊育志因涉及採購弊端，被中國大陸公安單位帶走調查並限制出境，震撼業界。莊育志從黑手起家，做到企業CEO，...

震撼 鎧勝總座傳遭陸調查

和碩即將合併旗下轉投資金屬機殼廠鎧勝-KY，卻出現重大人事異動。鎧勝宣布總經理莊育志暫停執行業務，總經理職務暫由資深副總...

終端產品訂單能見度 看到2021上半年

2021年各項終端產品包含智慧手機、伺服器、筆電、電視、汽車等都有2-9%不等的正成長，加上5G基站、Wi-Fi6布局持...

外媒整理2021年科技產業趨勢：付費服務、串流大戰

每到新年，外媒總會預測各產業發展趨勢，2021年科技界有哪些趨勢呢？根據「今日美國報」（USA Today）的2021年...

施振榮發起的新年音樂會 1日下午圓滿落幕

宏碁集團（2353）創辦人施振榮發起的2021「台灣的聲音 新年音樂會」今（1）日在國家音樂廳圓滿落幕，以經典音樂會的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。