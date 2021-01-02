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科技五產業趕工 春節不停機

經濟日報 / 本報綜合報導
圖／經濟日報提供
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今年農曆年，台灣科技產業沒時間休假，被動元件、面板、筆記型電腦、手機、零組件全都祭出招人令，春節不停機、加班搶商機。

疫情不歇，宅經濟商機持續發酵，推升筆電、平板、等終端應用，加上車用市場回溫、5G手機進入換機潮，去年台灣科技廠商訂單滿手但苦於缺料，出貨一路延到今年。因應農曆年後的需求拉高庫存水位，被動元件大廠包括國巨、華新科、奇力新以及凱美等，農曆年啟動產線加班生產的規劃。

國巨昨（1）日表示，按照過往規劃，將有三成人力在春節期間加班生產，加班費支付優法規規定；華新科也已確定春節假期加班計畫，已經備好加班費。奇力新位於大陸的電阻廠留守的人力比往年多兩成以上，凱美也保留比往年多的人力，全力加班。

受惠於5G手機、5G小型基地台、WiFi 6相關產品拉貨力道強勁，石英元件龍頭廠晶技訂單能見度到第2季底，農曆春節期間將不排休，全力趕出貨。

過往晶技都在下半年進行擴廠，因應市場的強勁需求，今年提前在首季擴產，約增加五條產線。

友達總經理兼營運長柯富仁表示，過去農曆年正是面板廠歲修期間，但去年至今，宅經濟帶動面板市況大復甦、報價勁揚，友達今年農曆年破例不休假；群創春節也維持滿載生產，衝刺業績。

彩晶則表示，訂單看到今年第1季，第2季也不錯，農曆春節不停機。

代工電子五哥中，鴻海、和碩、廣達等業者早早就公布獎金，希望員工今年留在工廠加工過年。鴻海與和碩受惠iPhone 12 Pro系列銷量暢旺，鴻海鄭州廠、深圳龍華廠已經祭出獎金方案；廣達更是被去年的出貨訂單一路追到今年，公告希望員工留下加班。

對電子代工業者來說，今年提前啟動留人計畫，除了訂單旺盛外，還擔心每年農曆年後的工荒問題，去年更因疫情爆發，不但工荒，到廠工人還要隔離，電子代工業者有了前車之鑑，去年底就開始打出留人計畫。鴻海已經亮出人民幣8,500元的獎金，派遣工留任到3月底就有獎金。（記者李孟珊、李珣瑛、張義宮、吳凱中、何佩儒）

加班費 春節 鴻海

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