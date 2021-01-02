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終端產品訂單能見度 看到2021上半年

經濟日報 / 本報綜合報導

2021年各項終端產品包含智慧手機、伺服器、筆電、電視、汽車等都有2-9%不等的正成長，加上5G基站、Wi-Fi6布局持續進行，包括面板、半導體、被動元件等業者訂單都看到至少上半年，今年春節格外忙碌。

晶圓代工產能從去年下半年開始全面吃緊，台積電今年第1季5奈米產能利用率維持高檔水準，蘋果囊括絕大部分的產能，台積電更調整計價方式，業績有望再成長。

研調機構指出，明年在手機、伺服器等終端應用持續成長，晶圓代工產值可望再創高，年增近 6%。

聯電傳言拿下高通及輝達的成熟製程大單，加上其他國際IDM廠持續擴大下單，法人指出，聯電今年上半年產能已經全面滿載，且訂單能見度有望到2021年第3季。

MLCC和晶片電阻需求因筆電、平板等終端應用商機持續延燒，再加上車用市場復甦，持續出貨熱。但業者現在苦於招工不易，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電日前二度通知客戶、將再拉長交貨期，凸顯供給嚴重吃緊。

全球第二大電阻廠厚聲電子，日前爆發中國二座工廠員工罷工三天，業界人士指出，厚聲月產能約500億顆，市佔率約16%，發生罷工，市場供需更吃緊。厚聲月產能約500億顆。

過往在農曆年期間是面板業歲修、保養的時間，讓兩岸員工排休過年，但去年下半年起面板市況大復甦、報價勁揚，雙虎基本面大為好轉，春節生產線破例不休假。

友達董座柯富仁說，去年本來準備過「精實的一年」，沒想到去年下半年疫後IT面板需求大爆發，筆電、電視等面板需求強勁，榮景一路延續，讓業界有點措手不及。

彩晶昨（1）日表示，今年上半年營運將優於去年上半年同期，中小尺寸面板景氣看好至上半年，訂單能見度第1季已確定，第2季也還很不錯。（記者李孟珊、張義宮、李珣瑛）

面板 台積電 晶圓代工

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