施振榮發起的新年音樂會 1日下午圓滿落幕

宏碁集團（2353）創辦人施振榮發起的2021「台灣的聲音 新年音樂會」今（1）日在國家音樂廳圓滿落幕，以經典音樂會的最高規格成功讓世界聽見台灣。擔任新年音樂會總製作人施振榮表示，將與灣聲樂團持續致力推動台灣經典音樂普及化，讓台灣的庶民音樂會為東方矽文明做出貢獻。

2021新年音樂會1日下午登場，在音樂會正式開演前，主辦單位還特別安排在國家音樂廳一樓大廳的舉辦感恩祈福儀式，祈求在疫情下大家平安，並由施振榮敲鑼後，宣布新年音樂會正式啟動。

特別的是，今年在主辦單位邀請下，中央防疫指揮中心指揮官陳時中部長也特別率防疫英雄一同出席新年音樂會。同時在音樂會開場，由女高音林錦如獻唱台語版的「心向天明」防疫歌曲，藉此向勞苦功高的防疫英雄們致敬。

施振榮表示，今年新年音樂會演出內容精心安排，包括了歌仔戲、京劇以及原住民的天籟美聲。其中，由國光劇團首席文武老生唐文華帶來的「玉翠酒香」演出，事前賣個關子預留伏筆，在京劇後突然演唱台語歌曲「酒後的心聲」及國語歌曲「夜來香》，帶給現場聽眾驚喜連連。

此外，由藍祖蔚擔任製作及導聆人的台灣電影音樂交響組曲，從1931到2021年，橫跨90個年頭，細數了17部台灣電影音樂的歷歷往事，也喚起許多聽眾的回憶，尤其當年人人琅琅上口的電影「梁山伯與祝英台」主題曲的黃梅調，及當年讓許多年輕人悸動的電影「七匹狼」主題曲。

更有灣聲樂團音樂總監李哲藝以農民曆24節氣全新創作的「台灣貳拾肆TAIWAN 24」世界首演。

施振榮說，新年音樂會經過半年的籌劃，今天在國家音樂廳圓滿落幕，這也是第三年再次用最高規格的經（古）典音樂，並透過網路向全世界傳達來自台灣的聲音，要感動全球華人。