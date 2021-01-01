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台灣之星跨年夜訊務量增20% 5G下載速度較4G快5倍

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

台灣之星今（1）日表示，受到新冠肺炎疫情影響，自2020下半年開始，台灣之星影音類加值服務營收便大幅成長16%，特別是跨年期間，大量用戶透過台灣之星加值服務夥伴LiTV等線上影視服務收看全台跨年活動，讓用戶不出門在家也能迎新年。今年更因線上跨年新風潮，推升跨年夜當晚行動訊務量較平日同時段成長20%。

台灣之星表示，在高度數位化發展的環境下，民眾普遍喜歡透過社群直播及即時通訊軟體分享動態影音、祝賀圖貼等方式，與親友互道祝福、分享歡樂，台灣之星在關鍵跨年倒數時刻（22:00-00:30）的網速實測結果仍表現亮眼，5G下載速度最高仍較4G快5倍之多，展現台灣之星過去一年在網路建設上的努力。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，為提供用戶高品質的行動通訊服務，台灣之星兢兢業業的努力布建，隨著2020年8月5G開台後，更是一刻都不懈怠，希望能讓用戶盡快享受到最有感的5G行動上網體驗，加上人人都可輕鬆入手的『全民5G』資費設計，在5G開台至今短短半年內，已提前達成5G用戶數滲透率達5%的目標，且5G可用率達14.8%，並於2020年底達成高密集人口網路涵蓋80%目標。

朱曉幸指出，迎接嶄新的2021，台灣之星將持續精進全台行動網路涵蓋及品質，目標今年6月5G用戶數滲透率成長至10%，年底達成六都市區涵蓋90%、6,000站的5G訊號涵蓋範圍。

台灣之星 5G 跨年

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