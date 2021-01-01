新年音樂會將登場 施振榮：讓國人以台灣經典為榮

2021《臺灣的聲音 新年音樂會》元旦下午將在國家音樂廳登場，新年音樂會總製作人施振榮上午特別前來關心音樂會總彩排。他表示，新年音樂會精彩可期，並將網路全球直播放送到全世界，要讓台灣人以台灣經典音樂為榮。

施振榮與夫人葉紫華元旦上午來到國家音樂廳新年音樂會的總彩排，關心即將在下午登場的新年音樂會。他表示，為了完美呈現音樂會演唱與演奏，演出的音樂家歷經多次彩排不斷磨合，大家都投注所有的心力，將是一場在創新中融合台灣音樂元素且令人感動的音樂饗宴。

施振榮表示，2019元旦第一屆舉辦新年音樂會，當年還選在戶外的台北大湖公園舉辦，當天雖然下著雨，不過在風雨中讓三千聽眾留下美好的回憶。第二年舉辦的2020新年音樂會，首度在國家音樂廳進行也讓聽眾留下深刻印象。今年邁入第三屆，希望再次帶給聽眾更完美的台灣經典音樂饗宴。

他強調說，希望大家多多支持台灣的音樂，而且聽台灣經典音樂的時候，不要覺得自己沒有Class，反而應該要覺得很Proud（感到榮耀），台灣也很有Class 的音樂，不一樣的Class，而且會讓你感動。

此外，為了讓全世界華人都能分享這場來自臺灣的聲音，主辦單位將於元旦‪下午四點‬進行網路全球直播。施振榮表示，希望藉此也讓來自台灣的經（古）典音樂更普及，同時打造來自台灣的庶民音樂會，希望在十年、二十年後，可以跟西方的納也納音樂會齊名。

《臺灣的聲音 新年音樂會》，是以經（古）典音樂來呈現各種臺灣音樂的元素，音樂會由灣聲樂團以大型管弦樂團型式創新加入一組國樂演奏，80人編制呈現更多樣色彩，屬中西合璧的新交響樂形式樂團的組合。

此外，今年新年音樂會開場，特別邀請甫入圍金曲獎最佳演唱人的女高音林錦如獻唱台語版的〈心向天明〉防疫歌曲，同時特別邀請防疫醫護人員參加音樂會，藉此向勞苦功高的防疫英雄們致敬。

2021《臺灣的聲音 新年音樂會》演出者包括：灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝、灣聲樂團、傳藝金曲獎最佳演唱人入圍/女高音林錦如、臺灣新生代竹笛演奏家任重、傳藝金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎及最佳原住民語專輯獎獲獎原民團體/泰武古謠傳唱、歌仔戲名伶/唐美雲、國光劇團首席文武老生/唐文華、以及臺灣電影音樂交響組曲製作及導聆人/藍祖蔚。主持人/張翰揚。