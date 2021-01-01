跨年夜 遠傳5G多視角轉播收視人次近200萬

臺北跨年晚會在全球疫情仍然嚴竣的時刻順利舉行，也成為全球矚目焦點。遠傳電信（4904）今（1）日表示，跨年夜以5G的核心技術，提供friDay影音App獨家多視角的轉播，讓伍佰、金曲歌王蕭敬騰的高規格表演以及台北101的跨年煙火秀，全球放送，打破以往單一視角的轉播限制，提供5G時代「個人專屬」的視角，為跨年晚會轉播的質量奠定全新的里程碑。遠傳電信總經理井琪也受邀上台，與台北市長柯文哲一同倒數，陪全台民眾迎接2021年。

遠傳表示，今年臺北跨年晚會因疫情、低溫等因素，民眾選擇線上收看的意願倍增，根據遠傳friDay影音的統計，從跨年夜至2021年元月1日凌晨1時的直播，總計收視人次將近200萬，締造5G多視角轉播最高收視。尤其當蕭敬騰與遠傳團隊的「百人粉絲視訊同步演出」，透過遠傳5G大頻寬、低延遲的網路技術，整合Microsoft演出專用系統，達成百人同步連線演出，在金曲歌王「只能想念你」的高亢嗓音中，現場與線上觀眾同嗨，成為「2021玩轉臺北和你一起」跨年晚會的最大亮點。

遠傳指出，當倒數煙火璀璨四射時，由friDay影音全台獨家多視角轉播更達到當晚收視最高峰，其次魚丁系、蕭敬騰的表演分別成為觀眾最喜愛的節目內容前三強。此外，藝人蕭秉治演唱招牌歌曲《射手》時，遠傳透過「AR擴增實境技術」，讓兩大吉祥物「熊讚」與「遠傳愛喜嗲鹿」同台熱舞，同樣魅力四射。這項表演是由後台表演者穿上動態補捉衣，透過遠傳5G高速傳輸連結，即時操作兩大吉祥物的3D模組，並與歌手同台演出，讓全台用戶感受5G時代的精彩。

根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，遠傳全台網路工程團隊自2020年12月30日起即動員超過300位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質。

至於在最受關注的台北市信義區，跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.6倍，上傳數據量達22倍；5G的下載和上傳數據量則分別是平常的26倍、420倍；語音話務量則為平常的5倍。遠傳透過增設在市府廣場前路燈上的4G與5G基地台，讓廣場前的用戶使用影音直播，自製影音檔案與照片等，都能以順暢的連線速度，與各方親友即時分享跨年的喜悅。