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台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

用戶跨年勤打卡、拍照 中華電行動上網流量超平日3.5倍

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
中華電信針對跨年各活動場域，布建近千台新型高效能基地台，動員500位以上工程人員，進行基地台擴容、布建及品質優化。 中華電信／提供
中華電信針對跨年各活動場域，布建近千台新型高效能基地台，動員500位以上工程人員，進行基地台擴容、布建及品質優化。 中華電信／提供

中華電信（2412）今（1）日表示，2021跨年夜全台重要活動場域，中華電信4G／5G行動通信服務超順暢，包括台北101跨年晚會、桃園國際棒球場五月天演唱會、台東海濱公園阿妹跨年演唱會等熱門跨年活動地點，行動上網流量超過平時使用量的3.5倍（統計時間為晚間6點至凌晨0點15分）。依統計數據顯示，在跨年的凌晨前後10分鐘，流量達到最高峰，有8成以上客戶，以社群直播、FB、LINE及IG等通訊軟體打卡、直播煙火，即時分享影音與圖片向親友傳遞祝福訊息。

中華電信指出，針對2021跨年各活動場域，於事前縝密規劃，積極布建近千台新型高效能基地台，運用5G ENDC雙網技術，提升尖峰時刻下載速率，動員500位以上工程人員，進行基地台擴容、佈建及品質優化；並於31日晚間全程即時監控，完成基地台訊務疏導佈署，充分掌握行動網路訊務狀況，為客戶打造優質的服務體驗。

為讓民眾感受5G創新娛樂應用魅力，中華電信將桃園跨年晚會主舞台的表演，透過3部4K攝影機即時縫合成「12K沉浸式環景影像」，結合5G技術讓遠端觀眾猶如身處主舞台熱力四射的搖滾區，享受「異地共感」的沉浸式體驗；另高雄跨年節目，亦史無前例提供陸、海、空多視角轉播，讓觀眾一次看到三個舞台的演出加上愛河灣雷射光影秀，打造最豐富的5G娛樂饗宴。

跨年晚會 中華電信 5G

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