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和碩集團旗下鎧勝總經遭撤換 傳有內情

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

和碩集團旗下金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）宣佈總經理莊育志暫停執行業務並由其他主管代行職務，惟市場傳出，莊育志因涉及與大量金錢相關的舞弊犯罪，因此遭中國大陸浙江省公安單位從辦公室帶走並被限制出境，對此，母公司和碩集團以目前事涉調查，暫時無法回應。

鎧勝-KY昨（31）日公告總經理莊育志暫停執行業務並由其他主管代行職務，總經理職務暫由財務長張昭平資深副總經理代理。

惟市場傳出，鎧勝總經理莊育志在去年12月30日過年前夕被大陸浙江公安單位從辦公室帶走並被限制出境，產業界傳聞，他事涉與大量金錢相關的舞弊犯罪。

從大陸某些產業界微信群組傳出的消息，似乎是鎧勝員工目睹總經理在辦公室被公安帶走請去「協助」偵查，因此員工在網路群組上議論紛紛。

業界人士指出，平常產業界傳聞莊總為人「江湖」，出身黑手的他學歷不高全憑經驗與江湖人脈，因此經營風格比較「草莽」一點。但也因此他與供應廠商的往來有時作風大膽引人側目。

鎧勝已經申請股票下市，即將在今年1月15日併回母公司和碩集團，沒想到在關鍵時間點發生此事。從鎧勝公司董事會已經決議停止他的總經理職務，可以認知所涉事情頗為嚴重。

鎧勝 公安 和碩

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