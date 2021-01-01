中華電信：熱門跨年區域上網流量衝上平日的3.5倍

台灣5G網路首次迎戰跨年人潮的壓力測試，各電信業者重裝備戰，中華電信（2412）2021年1月1日凌晨宣布，台北101跨年晚會、五月天演唱會、阿妹演唱會等熱門跨年區域上網流量衝上平日的3.5倍。

中華電信表示，2021跨年夜全台重要活動場域，中華電信4G/5G行動通信服務超順暢，包括台北101跨年晚會、桃園國際棒球場五月天演唱會、台東海濱公園阿妹跨年演唱會等熱門跨年活動區域的行動上網流量，超過平時使用量的3.5倍（統計時間為晚間6點至凌晨0點15分）；在跨年凌晨前後10分鐘流量達到最高峰。

2020年是5G元年，也是首次迎戰跨年人潮的壓力測試，預估跨年尖峰時段跟地點傳輸量需求是平日的三倍，五家電信業者積極備戰，動員上千工程人員，整體行動網路傳輸容量翻倍。

中華電信表示，針對全台熱門跨年活動區域布建近千台最新型高效能基地台，可提供倍數以上的行動網路處理能力。