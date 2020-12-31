和碩斥資6.4億元取得越南土地 估2021年下半年量產

和碩（4938）集團衝刺非中國大陸產能，宣佈以約新台幣6.43億元，取得越南海防市土地使用權，和碩越南廠目前處於土建階段，預估最快將在今年下半年量產，成為和碩集團繼印尼巴淡島後，東南亞第二個生產基地。

和碩今（31）日代子公司Pegatron Vietnam Company Limited公告取得越南海防市Deep C 2A工業區地號CN3B之土地使用權，大小折合為87,523.53坪，交易總金額為越南盾5,289.2億越南盾，折合新台幣約為6.43億元。

和碩董事會去年2月宣布投資1.5 億美元（約新台幣45億元）在越南設立子公司，昨日補充公告取得越南海防市土地使用權。和碩指出，取得該土地主要是供營運使用。

和碩越南廠主攻消費性電子產品，據了解，越南海防廠主要是為Google代工智慧音箱。目前Google智慧音箱由廣達、和碩兩家分食訂單。

和碩越南海防廠最快將於今年上半年投產，下半年量產。和碩總經理廖賜政先前指出，因越南當地已有電子業設廠經驗，搭配年輕勞工，將比印尼廠更適合大量生產，惟對於生產產品項目保密到家。

中美貿易戰讓電子代工廠啟動生產基地大挪移，加上蘋果為躲避政治風險，及進一步壓低製造成本，讓具有陸廠DNA的立訊精密擠進iPhone代工廠行列，也間接加速和碩海外佈局。

和碩去年繼印尼巴淡島後，又宣布新增越南廠計劃，同時，和碩也配合大客戶蘋果腳步，預計在印度投資1.5億美元（約新台幣43.5億元）設立子公司，將於2021年投產。