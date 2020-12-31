快訊

沙茶醬原是「舶來品」？台灣沙茶醬的前世今生

美極了！紐西蘭率先迎接2021 煙火點亮奧克蘭夜空

和碩斥資6.4億元取得越南土地 估2021年下半年量產

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

和碩（4938）集團衝刺非中國大陸產能，宣佈以約新台幣6.43億元，取得越南海防市土地使用權，和碩越南廠目前處於土建階段，預估最快將在今年下半年量產，成為和碩集團繼印尼巴淡島後，東南亞第二個生產基地。

和碩今（31）日代子公司Pegatron Vietnam Company Limited公告取得越南海防市Deep C 2A工業區地號CN3B之土地使用權，大小折合為87,523.53坪，交易總金額為越南盾5,289.2億越南盾，折合新台幣約為6.43億元。

和碩董事會去年2月宣布投資1.5 億美元（約新台幣45億元）在越南設立子公司，昨日補充公告取得越南海防市土地使用權。和碩指出，取得該土地主要是供營運使用。

和碩越南廠主攻消費性電子產品，據了解，越南海防廠主要是為Google代工智慧音箱。目前Google智慧音箱由廣達、和碩兩家分食訂單。

和碩越南海防廠最快將於今年上半年投產，下半年量產。和碩總經理廖賜政先前指出，因越南當地已有電子業設廠經驗，搭配年輕勞工，將比印尼廠更適合大量生產，惟對於生產產品項目保密到家。

中美貿易戰讓電子代工廠啟動生產基地大挪移，加上蘋果為躲避政治風險，及進一步壓低製造成本，讓具有陸廠DNA的立訊精密擠進iPhone代工廠行列，也間接加速和碩海外佈局。

和碩去年繼印尼巴淡島後，又宣布新增越南廠計劃，同時，和碩也配合大客戶蘋果腳步，預計在印度投資1.5億美元（約新台幣43.5億元）設立子公司，將於2021年投產。

越南盾 和碩 新台幣

延伸閱讀

越南跨年馬照跑舞照跳 河內4年來首度施放煙火

蘋果新機訂單動向 市場關注

和碩上海廠 爆勞資糾紛

和碩美國德州設廠 明年上半年明朗

相關新聞

三星LCD產線擬延後一年關閉 2021下旬供過於求風險增

調研機構TrendForce旗下顯示研究處今（31）日指出，三星顯示器（SDC）的韓國LCD生產線至2021年第一季仍有...

好威！這家公司一年市值增加逾5兆 打敗整個櫃買市場

台股「權王」台積電（2330）在2020年好威！今（31）日再度帶領台股衝封關指數創新高，尾盤衝高收在530元，創下歷史...

世界先進：明年起台灣員工本薪調高10%

晶圓代工廠今年業績長紅，繼台積電（2330）之後，晶圓代工廠世界先進（5347）今（31）日也宣布，明（2021）年1月...

成本高升代工廠喊漲 廣達開第一槍

零組件上漲、運費上漲、新台幣也上漲，使得組裝廠深受三重苦，引爆代工廠漲價壓力鍋。外傳代工廠在2021年喊漲代工價格，廣達...

NB太旺 廣達農曆年工廠加班拚出貨

農曆新年即將於2月登場，由於近期筆電等產品需求旺盛，供不應求，據悉，廣達（2382）在中國大陸的工廠，農曆過年期間仍會拚...

暖老闆 世界先進宣布明年元月1日起正職加薪10%

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事會通週結構性調薪方案，明年元月1日起，台灣直接聘雇的所有正職員工，每月本薪調高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。