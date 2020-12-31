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中華電信砸125.9億元 重金採購5G設備

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）公告採購行動寬頻業務建設案，向台灣愛立信採購5G等相關行動網路設備，金額達63.4億元，向諾基亞採購5G等相關行動網路設備，採購金額達62.5億元，累計125.9億元，是迎接2021年積極建設5G的重點採購計畫。

中華電信2020年2月21日拿下5G關鍵頻譜後，當天就宣布採購5G設備，總金額73.85億元，其中愛立信取得38.55億元採購單，諾基亞取得35.3億元採購訂單。

2020年中華電信積極建設5G網路，中華電信董事長謝繼茂更強調，要將三年中華電信要「加速加量」5G基礎建設，原本擬定五年計畫，時程全部提早，明年底就會完成一萬台基地台建設，預估五年計畫要提早到三年內完成，三年內涵蓋率要達99%，預期屆時5G網路涵蓋率將與4G相當。

2020年最後一天，中華電信又宣布採購5G設備，這次金額高達125.9億元，累計中華電信採購5G相關設備達199.75億元。

中華電信 5G 諾基亞

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