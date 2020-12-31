鴻海劉揚偉說到做到！107天完成龍華廠員工宿舍改善

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（30）日透過視訊參與富士康深圳龍華廠的員工宿舍喬遷儀式。鴻海以龍華C區宿舍作為改善試驗地點，執行「好管家」專案，歷經107天奮戰，以「富士康速度」完成首批153間女生宿舍改善，並迎回逾800名員工入住。

「雖然不在現場，但是我跟大家一樣興奮」，劉揚偉透過視訊分享自己激動的心情，並提到之前在「董事長開放日」活動，有不少員工提出住宿環境改善的建議及需求，而他認為員工是公司的財富，基層是公司的基石，所以員工事無小事。

秉持著說到做到的精神，劉揚偉表示，感謝勇於提出改善訴求的員工，也感謝他們對公司經營管理層的信任和期待，並感謝規劃、執行專案的團隊，這次開展「好管家」宿舍改善專案，不僅是對員工需求的認真回應，更是集團「永續經營=EPS+ESG」理念的貫徹落實。

鴻海表示，自9月15日集團經營層作出決策，決議以龍華C區宿舍作為改善試驗地點，執行「好管家」專案，歷經107天奮戰，以「富士康速度」完成首批153間女生宿舍改善，並迎回逾800名員工入住，後續預計在2021年1月10日及5月1日還將再分批改造249間男生宿舍、425間女生宿舍。

鴻海指出，「好管家」龍華園區C區宿舍改善專案，迎來「兩提升一轉變一創新」，其中在硬體方面，改善後的宿舍做到寬敞明亮，以人性化貼心設計打造家的溫馨感，而在軟體方面，C區試點宿舍將實現安全智慧、節能環保的效果，以系統化、平台化為員工入住提供便利。

鴻海說明，比如在員工辦理入住時，透過手機掃碼就可以登錄宿舍管理系統，實現快捷入住，而在服務轉變方面，改善後的宿舍將由在崑山園區具有成功宿舍改進經驗的「好管家」物業團隊提供服務，由住宿員工做主參與改造設計、驗收。

鴻海補充，「好管家」團隊在10月初專案開展初期，即走訪近1400間員工宿舍，徵詢員工意見，並在施工完成後邀請員工進行驗收，更在管理制度創新方面，讓改善後的宿舍採取創新的房間分配機制，以定制化服務，靈活彈性實現員工的需求。