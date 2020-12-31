三星擬生產LCD面板至2021年底 明年下旬供過於求風險增

根據TrendForce旗下顯示研究處調查，三星顯示器（SDC）的韓國LCD生產線至2021年第1季仍有一條Gen7，及兩條Gen8.5產線持續運作。在尺寸需求、成本與技術轉進時程的考量下，預計僅會保留一條Gen8.5的正常生產至2021年第4季。雖然三星顯示器確實有意將韓國LCD生產時間延長，然預期僅到明年底，並非無限期延長。

TrendForce分析師陳巧慧指出，按照三星顯示器的規劃，預計延長生產的投入時間，大約從明年四月至第四季，屆時將增加320萬片的電視面板出貨，占整體電視面板出貨比重1.2%，2021年整體電視面板出貨量將可望受其拉抬，達到與2020年相同的水準。

然而，三星顯示器此舉對2021年第1季面板供需並不會有顯著影響，主因是其原本即規劃明年第1季供給近180萬片電視面板與110萬片顯示器面板給集團品牌，且目前面臨相關零組件缺貨，出貨量預期分別會減少至150萬片和55萬片，至明年4月才能補足缺口。

根據TrendForce大世代LCD玻璃投入面積及面板需求面積的供需模型顯示，雖然三星顯示器延後關廠將使2021年第二季的投入面積增加2.2%，然第二季仍有物料缺貨的風險，加上電視、顯示器、筆電的面板需求仍有一定支撐，因此預估第二季整體供需狀況尚能維持平衡。

整體而言，儘管三星顯示器說明2021年開始生產的面板將全數出售給集團品牌，但自明年下旬起，TrendForce預測面板市場會出現供過於求態勢，三星顯示器增加供給無疑是擴大供需失衡的風險。三星電子（SEC）向來是面板最大的採購者，在集團面板廠的支援增強之際，採購策略會如何變化將是2021年的重點觀察項目之一。