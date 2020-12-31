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金居11月稅後純益4,800萬元 年增60%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

銅箔供應商金居（8358）今（31）日公布11月獲利，因有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。單月EPS為0.19元，年增26.7%。

金居公告十一月營收為5.31億元、年增0.2%，稅後純益4,800萬元、年增60.0%，單月EPS為0.19元，優於去年同期的0.15元。

金居前3季稅後純益為4.42億元，年成長56.74%，每股純益1.75 元；前11月營收為54.94億元，年成長17.45%。

金居近幾年鎖定高頻高速、汽車、鋰電池及汽車電子等高階產品市場，因應客戶需求開發產品；同時，金居在射頻、網通設備及資料庫中心高頻高速銅箔也通過 Intel 與 AMD，以及 5G 網通設備的 OEM、ODM 與品牌廠認證。

金居 網通設備

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