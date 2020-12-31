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遠傳提前完成跨年期間網路部署 伴用戶迎2021

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

許多縣市跨年晚會改採線上直播，遠傳電信（4904）表示，應援2021跨年的全台網路部署均已提前完成，將維持原訂計畫，訊號服務不縮水，致力於跨年期間提供全台用戶最優質的網路服務。

雖然許多實體活動取消，但民眾觀看線上直播，仍需要快速、穩定、順暢的網路服務，且新年祝賀訊息、圖片的傳遞需求不會減少。遠傳電信表示，該公司依舊堅守崗位，出動超過40台行動訊號車、增設百餘台以上行動基站、超過300位工程人員全程待命、以及後端數百名網管與傳輸工程師，依原訂網路部署計畫維持通訊品質。

遠傳日前在Opensignal公布「台灣5G用戶體驗報告」中，在「5G下載速度」飆出351.5Mbps、「下載速度體驗 – 5G用戶」高達206.9Mbps，奪下網速雙料冠軍，遠傳5G「建設用心、服務貼心、體驗最順心」不只是口號，而是品牌承諾，期待以4G+5G全網優化技術，提供用戶在跨年期間的頭等體驗。

遠傳電信 5G 跨年晚會

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