智慧型手機應用TOF技術滲透率提升 晶瑞光營運看俏

全球手機市場進入「刷臉時代」，蘋果和三星等各智慧型手機品牌已在各自產品中結合ToF功能，觀察近期iPhone 12系列除了將前置相機模組內建ToF感測器，以取代原本用於辨識人臉的現有深度感測器系統Face ID，後鏡頭也首次導入ToF功能，顯見智慧型手機在5G技術發展下，催生ToF應用市場擴大且成為主流趨勢，有望引領非蘋手機開發腳步，帶動全球智慧型手機應用TOF技術滲透率提升。

晶瑞光電表示，近期旗下近紅外光窄波濾光片（NBPF filter，Narrow band pass filter）產品已通過國際IDM/TOF模組大廠測試，預計明年上半年前有望取得供應商資格，為未來營運注入強勁活水。

晶瑞光表示，雖整體時程因為疫情而延後，但由於目前全球NBPF filter運用在智慧型手機上3D立體影像感測技術ToF上的供應商僅有美國廠商把持，形同獨占市場，主要也係因產業市場發展目前僅侷限於部分高階智慧型手機產品中，近年來受惠於刷臉時代、中美貿易戰轉單效應的趨勢明確，整體趨勢已明顯往中低階新款手機滲透。

展望未來，晶瑞光表示，除了新產品NBPF filter預計明年第2季加入量產外，受惠於全球居家工作型態增加、NB出貨量拉升，帶動公司應用於筆電鏡頭模組的藍玻璃濾光片新產品出貨暢旺，晶瑞光期望藉由兩大新品雙箭齊發，帶動營運由虧轉盈。