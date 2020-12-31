台達電AIoT應用黑客松 20隊集思開發創新解決方案

台達電（2308）日前受台灣微軟之邀，共同打造台達專屬的AIoT應用黑客松（Hackathon）活動，繼連續兩屆Microsoft Teams Hackathon吸引來自各產業數百名參賽者參加之後，因台達傑出的創新能力，特為台達打造企業專場黑客松。

來自全球不同國家共20個台達團隊，以工作中可能面臨的痛點或瓶頸出發，凝聚眾人創新思維與智慧，提出既充滿想像力、亦能落地具體化的解決方案。經過評選後獲得前三名的團隊，都運用了人工智慧（AI）與機器學習（Machine Learning）的概念，並透過微軟Azure雲端服務、Teams 以及 Power Platform等服務，開發創新的解決方案。

台達執行長鄭平、總裁暨營運長張訓海、資深副總裁暨總財務長王淑玲、品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊，以及致力於推動台達數位轉型、促成本次活動的企業策略業務發展和聯盟部副總裁暨總經理柯淑芬與台灣微軟總經理孫基康，皆出席參與評選與頒獎。

鄭平表示，本組台達能源基礎設施團隊設計出能源調度的預測模型，達成節省電費支出33.58%，大幅降低太陽能棄光的成果，有效解決再生能源市場上普遍的痛點，獲得冠軍實至名歸。

其它得獎團隊與所有參賽團隊，在競賽的過程中都充分體現台達「勇於創新、追求卓越」的企業文化，與黑客松「多元性」和「包容性」的精神一致。張訓海則勉勵參賽隊伍，面對數位經濟時代來臨，不管是工程師或行政人員，都應具備善用新科技的責任，時時保持創新思維，才能加速數位轉型及創造市場價值。

台灣微軟總經理孫基康表示，過去一年微軟與台達攜手合作，不但創先例打造全台第一座5G智慧工廠，更結合雙方OT與IT堅強實力發展創新應用。迎向2021，微軟在轉型台灣產業生態系使命下，透過Hackathon全力協助台達動員人才，直驅台達重點業務發展面向發揮創意，助台達下一個50年持續引領產業邁進。

本次競賽吸引來自台達海內外各事業單位共300多名好手，在12月29日與30日的決賽中，競賽團隊針對「電源及零組件、自動化、基礎建設、AIoT、及永續發展」五大主題，透過腦力激盪與交流討論後，輪番發表各自的解決方案。

經過大會初步評選後決定20支隊伍進入總決賽，超過百位參賽者在同一時間，在各區域透過視訊同步開賽。台達亦藉此希望產業界有越來越多活用企業關鍵優勢的解決方案出現，將創新的想法與日常工作流程高度結合，不僅提升技術含量與產品品質，更有機會在短時間內抓住市場趨勢，將創新發想落實，進而產生商業價值。