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世界先進：明年起台灣員工本薪調高10%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
世界先進明年幫員工加薪。（歐新社）
世界先進明年幫員工加薪。（歐新社）

晶圓代工廠今年業績長紅，繼台積電（2330）之後，晶圓代工廠世界先進（5347）今（31）日也宣布，明（2021）年1月1日起，將進行結構性調薪，台灣直接聘僱的所有正職員工每月本薪調高10%，且每年4月進行的年度例行性調薪也將維持不變。

世界先進指出，公司決定進行結構性調薪主要是希望能讓員工更具安全感，同時強化薪酬競爭力，有助召募優秀人才。

世界先進目前台灣直接聘僱的正職員工人數約5,100人，該公司宣布，自明年1月1日起每月本薪將調高10%，每年4月進行的年度例行性調薪也將維持不變，即明年將會有2次調薪，即1月1日的結構性調薪10%，另一次則是每年4月調薪，依往例再加薪3%至5%。

此外，世界先進也表示，員工年終獎金、節金與分紅也將維持不變，世界先進表示，依公司章程，將以不低於當年度獲利狀況的10%分派員工酬勞。

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