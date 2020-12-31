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成本高升代工廠喊漲 廣達開第一槍

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
廣達副董事長暨總經理梁次震（左起）、董事長林百里、財務長楊俊烈。記者蕭君暉/攝影
廣達副董事長暨總經理梁次震（左起）、董事長林百里、財務長楊俊烈。記者蕭君暉/攝影

零組件上漲、運費上漲、新台幣也上漲，使得組裝廠深受三重苦，引爆代工廠漲價壓力鍋。外傳代工廠在2021年喊漲代工價格，廣達（2382）表示，由於成本上升，新台幣短期內又非常強勢，計劃向客人反應成本，至於其他代工廠則表示，目前觀望中。

廣達身為筆電組裝龍頭，今年出貨目標6000萬台筆電，穩坐全球筆電代工一哥寶座，廣達表示，2021年第1季需求仍然非常強勁，2021農曆年期間希望工廠的員工加班、加錢、加料生產，以應付客戶強烈需求。

代工廠表示，近期各種零組件價格上漲，運費也上漲，雖然出貨到客戶的產品運費，是由客戶負擔，但是零組件出貨到代工廠的運費，則是由代工廠負擔，而且目前筆電不只走海運，有的也有走空運，要看客人的需求而定。

另外，新台幣兌美元強勁升值，代工廠表示，這對以美元為報價的代工廠有很大壓力，隨著美國政府不斷印鈔票，近期還批准了新一批的紓困計畫，代工廠的成本壓力也跟著增加。

面對代工廠是否喊漲代工價格？廣達表示，計劃向客人反應。至於仁寶（2324）表示，目前沒有聽說，先看一下龍頭廠商的動作。

緯創（3231）則說，不評論代工價格，至於零組件有的是客人採購，有的則是緯創自己採購，而且每個客戶狀況不一樣。

英業達（2356）說，目前還好，運費是客人負擔，零組件的部分，目前還算穩定。

廣達 筆電

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