NB太旺 廣達農曆年工廠加班拚出貨

農曆新年即將於2月登場，由於近期筆電等產品需求旺盛，供不應求，據悉，廣達（2382）在中國大陸的工廠，農曆過年期間仍會拚加班趕工出貨，希望員工能盡量待在廠內工作。

對於代工廠來說，因為多數廠內員工家鄉路途較遠，每到年後都會遇到用工荒問題，從多年前開始，代工廠為了吸引員工過年期間加班、留在工廠內，不少會祭出過年期間加班給予三倍的工資獎勵。

據悉，廣達今年農曆過年期間，也會希望員工能盡量留在工廠內上班。

也有業內人士表示，2020年過年後遇到新冠疫情，當時員工回到工廠上班需等待14天隔離期，「大缺人」一事嚇到了，所以今年希望盡量留人待在工廠內留守。外界也認為，也因為現在NB訂單滿檔，代工廠過年也需要加班來消化訂單。

至於近期因為NB零組件頻頻缺料缺貨漲價、連海運空運價格也上漲，組裝廠是否會跟進調漲代工價？廣達副董事長兼總經理梁次震指出，雖然貨運價格上漲，但是這部分由客戶吸收。不過近期因弱勢美元，讓新台幣、人民幣都出現明顯的升幅，墊高生產成本，但對於是否調漲代工報價，梁次震語帶保留未正面回應。