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傳中芯獲美成熟製程設備許可 分析師列三大觀察重點

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球晶圓代工產能塞爆，尤其在成熟製程產品，今（31）日陸媒報導，美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯成熟製程設備許可證，對此，國內晶圓代工廠表示，仍未聽說相關消息，不過，台新投顧副總黃文清則是列後市三大觀察重點，他認為此消息若獲證實也不至大幅影響市場供需，且貿易黑名單未解除，客戶不敢貿然下單更是觀察重點。

美國商務部宣布將中芯國際列入「實體清單」，導致全球晶圓代工產能出現吃緊，IC設計廠與NOR市場大搶產能或晶片，也讓包括8吋晶圓代工、NOR Flash、電源管理IC、驅動IC報價喊漲。

中國科技電子媒體集微網報導指出，由於先前美國禁令導致8吋晶圓代工、NOR Flash等半導體業供給吃緊，因此，美國放行中芯成熟製程設備，也就是中芯將獲得美國在成熟製程設備的出貨許可。由於中芯相關成熟製程產能涵蓋這些領域，隨著美方解禁設備，牽動相關 8 吋晶圓代工市況與 NOR Flash 等元件後市。

中芯國際是全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，目前中芯營收占比逾五成多集中在28、40及65奈米製程。

對此消息，國內晶圓代工廠表示，目前沒有聽到相關消息，無法有相關評論。

另外，台新投顧副總黃文清則是表示，目前有三大重點做為後續觀察，第1、此消息是否為真仍待進一步證實；第2、今年以來全球半導體整體市況就相當熱絡，下游需求強勁，且並非只集中在成熟製程，因此，即使中芯國際真的獲得成熟製程設備的許可，預期對成熟製程的晶圓代工供給不足會有所紓緩，但不致扭轉目前半導體供需的情況。

第3項黃文清認為更為關鍵，即使中芯國際獲得美國成熟製程設備許可，但關鍵在於中芯國際目前仍列在貿易實體清單中，下游客戶採用其終端產品會不會仍影響產品輸美，這才是影響客戶會不會真的對中芯國際下單的重點，除非美國連貿易黑名單都一併解除，否則下游客戶在下單上仍有相當大的壓力。

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