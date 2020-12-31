暖老闆 世界先進宣布明年元月1日起正職加薪10%

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）董事會通週結構性調薪方案，明年元月1日起，台灣直接聘雇的所有正職員工，每月本薪調高10%，估計有5100人受惠。

這是繼台積電今年起結構性大調薪20%後，又一家台積電子公司跟進。

不過，世界並強調，經歷這次結構性大調薪，年度例行性調薪及員工年終獎金、端午和中秋等節金、分紅仍維持不變。

世界表示，這次董事會通過結構大調薪，主要目的是提高固定薪資，將給同仁更高的保障，也有助於招募優秀人才。

世界這次結構性調薪幅度雖未比台積電高，不過因台積電將原本的分紅轉為每月固定薪，世界則維持不變，因此調薪案公布後，員工仍非常高興，感謝公司在疫情又升高之際，送給每位員工一份大禮。

世界今年業績並未受疫情影響，仍逆勢成長，為感謝同仁今年持續的努力和堅持，讓客戶得到更好的支持與服務，還在年終尾牙接近時，發出年終大紅包，且全體同仁不分職等都可領到分紅獎金，台灣廠區每人1萬5000元、新加坡廠區710元（約新台幣1萬5250元），總計約發放9124.25萬元。