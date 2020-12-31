智慧手機應用TOF技術滲透率提升 晶瑞光營運看好

隨著全球手機市場進入「刷臉時代」，蘋果和三星(Samsung)等各智慧型手機品牌已在各自產品中結合了ToF功能，觀察近期iPhone 12系列除了將前置相機模組內建ToF感測器以取代原本用於辨識人臉的現有深度感測器系統Face ID，後鏡頭也首次導入ToF功能，晶瑞光電表示，近期旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品已通過國際IDM/TOF模組大廠測試，預計明年上半年前會取得供應商資格，為未來整體營運注入強勁的成長活水。

晶瑞光表示，目前全球NBPF filter運用在智慧型手機上3D立體影像感測技術ToF上的供應商僅有美國廠商，近年來受惠於刷臉時代、中美貿易戰轉單效應的趨勢明確，整體趨勢已明顯往中低階新款手機滲透，創造晶瑞光旗下NBPF filter產品有良好的發展環境。

晶瑞光進一步表示，公司看好3D Face ID/5G/AI人工智慧應用的時代蓬勃發展，將帶動光學鏡頭的應用在手機、汽車、安控等的領域將有爆發式的成長，有助於推進公司濾光片產品項目的銷售業績與生產量體更上一層樓，晶瑞光目前桃園中壢鍍膜廠已具有兩條產線，且年產能將拉升至2億顆的水準。

展望未來，除了新產品NBPF filter預計將於2021年第2季正式加入量產外，另，受惠於全球居家工作型態增加、NB出貨量拉升，帶動公司應用於筆電鏡頭模組的藍玻璃濾光片新產品出貨暢旺，挹注今年前11月整體營收來自可見光濾光片產品的比重自去年同期的10％提高至60％水準，目前主要鏡頭模組客戶仍積極詢問追加訂單、新訂單合作機會的可能性，晶瑞光以期兩大新產品項目銷售表現雙箭齊發，助力公司整體營收向上成長。