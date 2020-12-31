鴻海新年很忙 衡陽打造智造谷、研究院公布新人事名單

2021年即將到來，鴻海（2317）近期也相當忙碌，除了鴻海研究院將於明年1月4日上午舉行揭牌儀式，鴻海董事長劉揚偉身兼研究院院長將親自出席，屆時將公布研究院執行長和量子運算研究所長人事名單外，旗下工業富聯近期在中國衡陽打造「工業富聯衡陽智造谷」，初期公開項目包括未來智造體驗中心、工業互聯網學院和高端製造產業基地三個主場館，也有最具特色的全開放式微型燈塔工廠，呈現智慧製造場景與生態環境。

工業富聯佔地萬坪的衡陽智造谷近日正式開幕，工業富聯表示，此創新成果是以打造智慧製造及工業互聯網的綜合生態、構建未來智造新產業聚落為目標，積極推動產、學、研、用一體化發展，以科技服務輸出協助中小企業智慧轉型，加上人才、知識及技能孵育功能，形成後疫情時代的強大工業智造推力。

工業富聯衡陽智造谷座落於衡陽巿白沙洲工業園區，具承接粵港澳大灣區產業轉移地理和戰略優勢，初期公開項目包括「未來智造體驗中心」、「工業互聯網學院」和「高端製造產業基地」三個主場館。

其中最具特色的全開放式微型燈塔工廠，將研究開發、應用示範、人才培養、創新創業四項功能納入其中，透過沉浸式操作體驗，真實呈現智慧製造場景與生態環境。

工業富聯衡陽智造谷將扮演未來工廠孵化器的角色，透過多地多點智能谷打造，運用產品技術、商業模式及機制創新，開啟產品服務訂製模式，以智能製造 + 工業互聯 + 5G 應用為基礎，打造 O2O 聯合生態網，由線上推進工業互聯網、線下推動智慧製造。

鴻海研究院將於明年1月4日上午舉行揭牌儀式，鴻海董事長劉揚偉身兼研究院院長將親自出席，屆時將布達研究院執行長和量子運算研究所長人事名單。此外，鴻海研究院日前宣布，旗下量子運算研究所所長將邀請澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）教授謝明修出任。

鴻海研究院是鴻海集團未來3到7年前瞻核心技術研發單位，旗下設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算應用布局，今年12月中旬台灣量子電腦暨資訊科技協會與鴻海研究院已共同主辦第一屆台灣量子科技共識論壇。