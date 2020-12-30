中華電攜奧圖碼投影狂飆5G大視覺 桃園跨年直播登場

為迎接2021嶄新一年的跨年表演大秀，用沉浸大視野來盡收眼底才過癮！全球投影機領導品牌Optoma奧圖碼今年與中華電信（2412）強強聯手，結合5G MEC技術和奧圖碼雷射工程投影機，將桃園跨年晚會的舞台表演原汁原味的無縫傳輸到搭建棚內的第二現場，創造極具臨場感、如同位於演唱會第一排搖滾區的震撼聲光效果，預期將提供民眾一個別開生面的絕佳跨年體驗。

順應全球5G飆速大網路的風潮，中華電信首次將3部4K攝影機錄製的12K影像即時融接成沉浸式環景影像，再利用奧圖碼ZU720T雷射工程投影解方案投射在大曲面拼接螢幕上，受惠於ZU720T高流明的亮度表現和鮮豔銳利的畫面品質，加上5G MEC技術順暢的資料傳輸能力，讓棚內第二現場的跨年晚會能以零時差、高解析、超視角的直播方式，精準完美的呈現在民眾眼前。

奧圖碼亞太區負責人吳俊佑協理指出，奧圖碼向來以提供高品質的的大尺寸影像自豪，此次與中華電信的5G MEC超視角沉浸舞台直播合作，再次展現了奧圖碼在軟體和硬體上卓越的整合能力，硬體上使用搭載7,500高亮度流明、1.8高倍率變焦的ZU720T雷射工程投影機，不只支援多角度投影和強大的影像校調功能，同時具備絕佳的邊緣混合與曲面控制能力，方便安裝人員快速進行畫面融接、色彩匹配等軟體運算程序，大幅提升相關策展和施工單位的安裝效率和最終成像品質。

中華電信桃園跨年晚會超視角沉浸舞台直播即將在2020/12/31晚間18:30於桃園高鐵站前廣場準時開播。