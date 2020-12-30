三星新折疊機將上市 新日興、兆利有望受惠

外電消息指出，三星新款折疊智慧機三星Galaxy Z Flip 3即將在明年上半年問世，終端售價估計將不到1,000美元（約新台幣28,770元），期盼藉此親民的價格，一舉擴張全球折疊機市佔率，而國內軸承雙雄新日興（3376）、兆利（3548）等業者，有望業績吃補。

針對外電消息，國內供應鏈均不予置評。法人表示，無論是新日興或者兆利，均已有能力量產供貨折疊機專用的軸承，而過去因折疊機售價過高，因此市場滲透率較低，若一線品牌廠降低終端售價，確實有機會擴張市場商機。

根據荷蘭科技網站「GalaxyClub」指出，三星內部已通過一款命名為「SM-F720F」 的三星折疊手機的型號，經過比對後，極可能是中階折疊機Galaxy Z系列的新機種，意即是Galaxy Z Flip 3。

據悉，由於三星過去如果支援5G的機種，專號代號最後都會帶有B字，但此款新專案卻沒有，顯示Galaxy Z Flip 3很可能沒有支援5G技術，因此才能壓低終端售價，並且與高階折疊機種Galaxy Fold做出市場區隔。

此外，過去筆電軸承折疊次數測試約2萬至3萬次，規格好一點的則是到5萬次，但手機的測試則需達10萬次以上，規格要求更嚴苛，因此軸承廠必須提供品質優異的零組件，才有可能獲得品牌客戶下單，而新日興與兆利是少數符合品質要求的業者。

新日興曾指出，相較於筆電軸承，折疊的軸承需要承受更多次的彎折，因此可靠度相當重要，無論是用料、良率或者設計難度，都較筆電軸承高許多，利潤也更好，而公司今年以來已送樣給許多客戶進行測試，有望明年開花結果。

新日興今年前11月營收137.07億元，年增31.4%，兆利前11月營收49.65億元，年減6.4%。法人指出，新日興的軸承用於全球各大筆電品牌廠，同時也打入蘋果新款高階頭戴式耳機供應鏈，而兆利的軸承同樣也獲得不少筆電品牌廠青睞，二家業者在全球軸承產業具有舉足輕重的地位，目前也正積極切入折疊智慧機領域，藉此挹注業績成長。