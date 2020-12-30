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宏致明年四大產品線全面成長 筆電能見度看到明年中

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

連接器連接線廠宏致（3605）今天舉行線上法說會，該公司四大產品線，筆電／消費電子，車用電子，工業產品，以及雲端通訊產品2021年全面成長，其中筆電產品能見度看到2021年中，明年第1季業績將年增兩成以上，獲利則優於往年淡季水準。

宏致四大產品線，2020年占營收比重，分別為工業占16%，雲端通訊占11%，汽車占4%，筆電／消費電子占69%。

宏致總經理楊宗霖表示，隨著筆電／消費電子產品主力客戶擴產，能見度到2021年中沒問題。至於車用產品，2021年客人會回來，例如歐洲客人，今年第4季開始恢復正常。工業產品方面，則有新客戶與新產品，例如大型機箱，這是工業商用設備用，會在2021年量產。

他說，2020年的筆電出貨量放大，尤其是Chromebook，我們只能供應客人30%到40%，希望2021年供應給客人可以達60%。預期明年台灣廠與昆山廠，將會擴產，迎合需求。

至於雲端通訊伺服器產品，他說，過去落後美商，目前新產品PCIE 5已經開發出來，技術補齊。今年併購美商Genesis之後，有銷售管道，2021會比2020年好。

對於2021年第1季展望，宏致表示，明年第1季成長明顯，預期會比同期成長兩成以上，至於獲利方面，往年第1季都是淡季，2021年第1季的獲利水準，將與往年第1季有所差異。

對於近期銅價上漲的影響？宏致表示，在連接器產品方面，透過與客戶協商，加上製程提升，可以彌補匯率、金價、銅價上漲的影響。至於連結線產品，受到銅價上漲的壓力就比較大，使得轉虧為盈的時間點，可能要到2021年第2、3季。

筆電 雲端

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