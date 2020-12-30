快訊

捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

半導體產業聚高雄 今年投資破千億

中央社 / 高雄30日電

今年全球供應鏈重組加上新冠肺炎推進遠距經濟發展，帶動半導體產業翻倍成長。其中，高雄更吸引8家相關產業鏈大廠南漂或加碼，今年相關產業投資額已破千億。

高雄市政府經濟發展局今天也指出，明年包含英特格確定「南漂」，將投資新台幣60億元，在高雄打造在台灣最大製程中心！在地大廠日月光也可望再加碼千億投資，搶進南部科技廊道供應鏈。

經發局長廖泰翔指出，自市長陳其邁上任後積極為高雄招商引資，吸引全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋」、全球半導體封測領導廠「日月光」、被動元件龍頭「國巨」、全球第三的半導體介面廠「穎崴」、日商半導體內襯儲槽大廠「華爾卡」、半導體沉積材料「默克」（Merck）等世界大廠陸續來高雄，投資金額已突破千億元。

日前世界級半導體供應商「英特格」也南下拜會宣布明年投資60億，在地大廠日月光於全球第一家5G智慧工廠啟用也表達明年持續加碼投資千億的好消息，宣告半導體高雄隊將成全球重要的供應鏈之一。

廖泰翔指出，廠商最重視的五缺問題，市府也正配合業者投資腳步積極解決，在缺地部分，陳其邁親自致電台糖，上任60天內成功讓仁武產業園區動工，同時攜手中央加速橋頭科學園區開發，預計明年底前讓投資企業選地建廠；人才方面，市府也盤點重點產業徵才需求，聯合在地大專院校建立產官學研平台，超前部署人才育成需求。

廖泰翔說，繼鳳山、臨海再生水廠後，高雄第三座岡橋再生水廠也已展開籌畫，積極解決大廠用水需求；而全市發電量仍大於使用量，有信心持續供應大廠加碼投資設廠。目前也陸續接獲不少科技業大廠詢問投資，仁武產業園區甫推出就有破百家廠商登記，「高雄已準備好了，正蓄勢待發，現在投資高雄正對時」。

依經發局資料，橋頭科學園區、仁武產業園區完工後，將串聯南科、加工區推動南部科技廊道快速成形，南台灣將成為全台最有價值的半導體產業聚落。經發局於日前成立全台地方政府首創的「投資高雄事務所」，不僅提供招商服務單一窗口，更逐案配置專案經理，依廠商需求提供客製化、高效率服務，迅速排除投資障礙。

半導體 陳其邁

延伸閱讀

英特格五年創造200個高階職缺

驚豔體感科技 高捷中央公園天幕科幻投影有創藝

高市府辦夜市促銷 管委會說有感…藍營強力監督

高市產業園區空汙管制 環保局：抵換量足夠支應

相關新聞

2021最看好的產業 電動車時代來臨

加權指數又創新高，指數在個股輪流推動下，持續大漲，什麼族群最受資金青睞？

快爆鍋了！被動元件漲價 市場供給吃緊

被動元件族群再傳供給緊缺消息，市場預估將比預期早一季漲價，相關個股如國巨、華新科表現值得關注。

光達關鍵報告！Velodyne效應 佳凌飆漲

近來市場盛傳蘋果將推出Apple Car，並搭載自動駕駛功能，激勵二家掛牌不久的光達廠商Velodyne和Luminar股價大漲。

養「神山」要多少水電？台積電一座廠的用水量就超過花蓮縣

「護國神山」台積電（2330）除了在南部科技園區、竹科寶山園區設廠，也傳出有意投資高雄，此消息讓經濟部長王美花喊出水電全力配合。然而，一個台積電廠區究竟要多少水電，這個問題始終是個謎。但從日前竹科管理局所提出以台積2奈米廠為主的竹科寶山二期環評案，可能有機會窺見台積用水量、用電量之巨大。

宅經濟火 DRAM報價看漲三成

新冠肺炎疫情出現新變數，宅經濟持續，帶動相關DRAM採購量大增，法人看好DRAM報價開始呈現向上循環，其中以Consum...

菲國地震 國巨、華新科：報價無異常

外媒報導，菲律賓民都洛島25日發生規模6.3地震，全球前三大日韓被動元件大廠均在當地設有工廠，此次強震恐讓目前庫存已經偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。