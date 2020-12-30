半導體產業聚高雄 今年投資破千億

今年全球供應鏈重組加上新冠肺炎推進遠距經濟發展，帶動半導體產業翻倍成長。其中，高雄更吸引8家相關產業鏈大廠南漂或加碼，今年相關產業投資額已破千億。

高雄市政府經濟發展局今天也指出，明年包含英特格確定「南漂」，將投資新台幣60億元，在高雄打造在台灣最大製程中心！在地大廠日月光也可望再加碼千億投資，搶進南部科技廊道供應鏈。

經發局長廖泰翔指出，自市長陳其邁上任後積極為高雄招商引資，吸引全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋」、全球半導體封測領導廠「日月光」、被動元件龍頭「國巨」、全球第三的半導體介面廠「穎崴」、日商半導體內襯儲槽大廠「華爾卡」、半導體沉積材料「默克」（Merck）等世界大廠陸續來高雄，投資金額已突破千億元。

日前世界級半導體供應商「英特格」也南下拜會宣布明年投資60億，在地大廠日月光於全球第一家5G智慧工廠啟用也表達明年持續加碼投資千億的好消息，宣告半導體高雄隊將成全球重要的供應鏈之一。

廖泰翔指出，廠商最重視的五缺問題，市府也正配合業者投資腳步積極解決，在缺地部分，陳其邁親自致電台糖，上任60天內成功讓仁武產業園區動工，同時攜手中央加速橋頭科學園區開發，預計明年底前讓投資企業選地建廠；人才方面，市府也盤點重點產業徵才需求，聯合在地大專院校建立產官學研平台，超前部署人才育成需求。

廖泰翔說，繼鳳山、臨海再生水廠後，高雄第三座岡橋再生水廠也已展開籌畫，積極解決大廠用水需求；而全市發電量仍大於使用量，有信心持續供應大廠加碼投資設廠。目前也陸續接獲不少科技業大廠詢問投資，仁武產業園區甫推出就有破百家廠商登記，「高雄已準備好了，正蓄勢待發，現在投資高雄正對時」。

依經發局資料，橋頭科學園區、仁武產業園區完工後，將串聯南科、加工區推動南部科技廊道快速成形，南台灣將成為全台最有價值的半導體產業聚落。經發局於日前成立全台地方政府首創的「投資高雄事務所」，不僅提供招商服務單一窗口，更逐案配置專案經理，依廠商需求提供客製化、高效率服務，迅速排除投資障礙。