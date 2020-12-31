響應國際客戶 緯穎總部買綠電

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

雲端伺服器領導廠商緯穎與售電業者瓦特先生昨（28）日宣布完成綠電採購合約簽署，2021年起，緯穎台北總部將使用10%綠電，並將投入更多資源，提升整體綠電使用比例。

緯穎表示，此次採購合約的簽署，讓緯穎成為透過再生能源購電合約（PPA）直接向售電業者購買綠電，取得完整環境效益的資訊服務業者。

據了解，緯穎主要大客戶涵蓋臉書、微軟、亞馬遜等。

本次綠電交易，主要是緯穎透過售電業者瓦特先生，購自建置於台南女中校舍屋頂太陽光電廠的綠電。此電廠由發電業者睿禾控股得標後，跳脫過去躉售台電的綠電交易模式，讓台南女中成為全台第一個將綠電賣給企業的學校單位。

緯穎深耕雲端資料中心產業，持續以技術創新的方式，協助客戶提高資料中心用電效率。

隨著超大型資料中心客戶紛紛宣示，在未來數年內達到碳中和，或是100%使用再生能源的目標，緯穎應客戶要求，亦從營運端出發，逐步推動節能減碳的工作。

緯穎不僅在碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）氣候變遷（Climate Change）項目中獲得A-的好成績，亦早在今年5月起即領先業界開始規劃綠電的採購。

緯穎執行長洪麗甯表示，節能減碳一直是高耗能的資料中心產業共同努力的目標。使用綠電不僅是當前產業中重要的競爭條件，也是作為地球公民，為永續經營所做的承諾。預計從2021年起，在台北的總部使用10%的綠電，並計劃未來將投入更多資源，提升整體綠電使用比例。

微軟大中華區首席轉型官趙質忠表示，微軟致力環境永續，不但許下2030年水資源修復、2030年負碳排與2030年達到零廢棄物等目標，更在永續行動上，持續號召客戶、夥伴生態系、供應鏈與政府一起為地球長遠運作貢獻。

緯穎作為台灣頂尖科技品牌，領先市場投入永續行列並投資綠色能源，我們樂見更多產業的重要夥伴在台灣跨出重要的一步，也期待有更多的客戶與夥伴共同加入環境永續的行列。

睿禾控股董事長陳坤宏表示，本次讓校舍屋頂的再生能源電力與企業產生連結的新模式，不但能讓企業取得別具意義的綠電，更能讓永續能源轉型的概念深植教育，創造雙贏。

綠電 微軟

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