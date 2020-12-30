鴻海工業富聯衡陽智造谷啟用 為集團智能製造再下一城

地處華中工業樞紐重鎮，佔地萬坪的「工業富聯衡陽智造谷」正式開幕！此一創新成果係以打造智慧製造，以及工業互聯網的綜合生態、構建未來智造新產業聚落為目標；積極推動產、學、研、用一體化發展，以科技服務輸出協助中小企業智慧轉型；加上人才、知識及技能的孵育功能，形成後疫情時代的強大工業智造推力。其中，尤以全中國大陸首座燈塔工廠科普教育基地最引人注目，只要40分鐘，即可一窺工業黑科技如何改變人類未來！

座落於於衡陽巿白沙洲工業園區的工業富聯衡陽智造谷，具有承接粵港澳大灣區產業轉移之地理和戰略優勢。初期公開項目包括「未來智造體驗中心」、「工業互聯網學院」和「高端製造產業基地」三個主場館。其中最具特色的全開放式微型燈塔工廠，將研究開發、應用示範、人才培養、創新創業四項功能納入其中，透過沉浸式操作體驗，真實呈現智慧製造場景與生態環境。

「未來智造體驗中心」是衡陽智造谷的最大亮點，以具備尖端科技的智慧製造體驗館及以科普教育為主的趣味生活科技館為兩大主軸。位於一樓的智慧製造體驗館設有全球智造戰略展廳、工業互聯網體驗區、智能製造展區，還有新技術、新工藝、新設備展區，以及工業機器人應用及人工智能展區等五大區域，延續工業富聯「智能製造+工業互聯網」雙輪驅動戰略，充份展示出未來智造發展方向。

科技發展光速前進，符合未来需要的人才必不可少。「工業互聯網學院」的成立旨在孵育高端經營及技術人才。學院不僅會有國際先進製造業領軍人才無私分享，更將從產學融合實務出發，培育複合型人才，讓人才直接對接未來智造。除此之外，學院還計劃向當地中小學輸出智慧製造的整體科普性教育方案，為未來智造人才的培育及傳承，打下堅實基礎。