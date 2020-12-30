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集邦：上游晶片、原物料雙缺 光電耦合元件明年喊漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

TrendForce旗下光電研究處表示，受惠於快速充電，電動車充電樁需求增長，及消費家電與工業控制等產業景氣回溫，造成上游晶片與原物料短缺，連帶使得應用於相關終端產品的光電耦合元件（Photocoupler）將在2021年陸續調漲價格。

TrendForce指出，在半導體缺貨效應影響下，主要供應商如台灣LED業者、日本、歐美大廠目前皆計畫調漲光電耦合元件價格，以因應原材料如紅外線LED晶片，貴金屬與封裝膠材的上漲，光寶（2301）率先公告將在明年2月調漲光電耦合元件產品價格約10~20%；億光（2393）也將跟進。

光電耦合元件為紅外線產品應用之一，構造包含紅外線LED晶片與光探測器，是傳輸電信號的控制裝置，主要應用市場為家電與消費性產品的變壓器（Adapter）、不斷電系統（UPS）等。

近年因快速充電、電動車與充電樁的逆變器（Inverter）等應用崛起，進而挹注新一波的光電耦合元件市場需求。此外，車用電池管理系統與工業控制等應用，更需要高速且高穩定性的光電耦合元件，因此整體光耦市場受上述需求推升而成長。

由於光電耦合元件市場前景佳，且供應鏈相對穩定，尤其許多工業應用導入相關供應鏈後，便不易替換供應商，吸引不少廠商陸續投入光耦市場。目前光耦的主要供應廠商包含Avago （Broadcom）、Toshiba、Renesas、Vishay、Rohm、光寶、億光、天電（Lightning）等。

光耦當中的紅外線LED晶片供應廠商有台灣晶電（2448）、光磊（2340）、鼎元（2426）、韓國LGS，及中國三安光電（Sanan）等，根據TrendForce預估，今年光電耦合元件年產值可達16.06億美元。

光電 晶片

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