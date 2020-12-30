台達電儲能系統 彰濱光電場首家交付啟用

台達電（2308）今（30）日宣布在彰濱太陽光電場建置之1.5MW／1.5MWh儲能系統已於本月完成驗收，正式交付工業技術研究院啟用。

此為台達電在台灣第四套百萬瓦（MW）級儲能系統，採用全新架構的戶外型電池機櫃組與功率調節系統，可調節彰濱光電場產出的太陽能電力，消弭再生能源間歇性造成的波動，讓電力穩定進入電網。

本案為一站式儲能解決方案，從建置初期的專業設計、規劃，以及模擬預測，協助業主打造最符合效益與應用的系統配置，加上台達自主研發製造的功率調節系統（Power Conditioning System, PCS）、電池系統、能源管理系統與控制系統，可大幅降低系統整合難度、縮短測試時間，因而能準時完工運轉，是彰濱光電場數家儲能廠商中首座完整通過工研院驗收、併網啟用的業者。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，再生能源發電占比提高、台商回流設廠與半導體業加碼投資、電動交通帶動大量用電需求等，都將為電網帶來挑戰。台達是擁有完整自主研發、在地產製與技術支援的儲能應用解決方案廠商，也積極攜手業界夥伴建立儲能實務經驗。

台達在彰濱光電場中採用全新的戶外型電池機櫃組與MW級戶外型功率調節系統PCS2000。與傳統封閉貨櫃不同的開放式設計，少了櫃體的厚度與原本應設置於櫃內的通道，將電池櫃集中於同樣面積大小的空間，有效提高能量密度，可在相當於標準40呎貨櫃的空間中配置最高達4,000度電的鋰離子電池系統，是傳統封閉貨櫃式電池櫃的三到四倍，既可節省場域空間又兼顧運送與安裝的便利性。

台達擁有全系統自主開發能力，同時保有客製化與第三方整合彈性。例如電池管理系統能與不同類型的電池整合，以適用不同儲能應用；DeltaGrid® EM能源管理系統可獨立運行，也可與場域既有系統介接。藉由提供完整多樣化的方案組合，因應各地電網條件的客製化需求。