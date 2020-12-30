台達儲能系統 彰濱光電場首家交付啟用

全球電源與能源管理領導廠商台達今（30）日宣布在彰濱太陽光電場建置之1.5MW/1.5MWh儲能系統已於本月完成驗收，正式交付工業技術研究院啟用。

台達電（2308）指出，此為台達在台灣第四套百萬瓦（MW）級儲能系統，採用全新架構的戶外型電池機櫃組與功率調節系統，可調節彰濱光電場產出的太陽能電力，消弭再生能源間歇性造成的波動，讓電力穩定進入電網。本案為一站式儲能解決方案，從建置初期的專業設計、規劃，以及模擬預測，協助業主打造最符合效益與應用的系統配置，加上台達自主研發製造的功率調節系統（Power Conditioning System, PCS）、電池系統、能源管理系統與控制系統，可大幅降低系統整合難度、縮短測試時間，因而能準時完工運轉，是彰濱光電場數家儲能廠商中首座完整通過工研院驗收、併網啟用的業者。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，很榮幸可以參與經濟部能源局委託工研院執行的區域性儲能示範驗證計畫，在能源轉型政策與產業引領下，電力能源將轉變為下世代的科技產業。再生能源發電佔比提高、台商回流設廠與半導體業加碼投資、電動交通帶動大量用電需求等，都將為電網帶來挑戰。台達是擁有完整自主研發、在地產製與技術支援的儲能應用解決方案廠商，也積極攜手業界夥伴建立儲能實務經驗。

台達在彰濱光電場中採用全新的戶外型電池機櫃組與MW級戶外型功率調節系統PCS2000。與傳統封閉貨櫃不同的開放式設計，少了櫃體的厚度與原本應設置於櫃內的通道，將電池櫃集中於同樣面積大小的空間，有效提高能量密度，可在相當於標準40呎貨櫃的空間中配置最高達4千度電的鋰離子電池系統，是傳統封閉貨櫃式電池櫃的三到四倍，既可節省場域空間又兼顧運送與安裝的便利性。台達擁有全系統自主開發能力，同時保有客製化與第三方整合彈性。例如電池管理系統能與不同類型的電池整合，以適用不同儲能應用；DeltaGrid® EM能源管理系統可獨立運行，也可與場域既有系統介接。藉由提供完整多樣化的方案組合，因應各地電網條件的客製化需求。

做為深耕綠能應用的在地廠商，台達具備軟硬體開發、技術支援與維運服務能量，擁有全球超過20個儲能系統的建置經驗，其核心的控能技術與電池管理系統能整合不同類型、廠牌的儲能電池，為多樣化的儲能應用做出最恰當的搭配。此案能準時完成驗收的關鍵，在於台達優秀的解決方案開發與技術服務團隊，豐富的系統整合經驗外，更可就近提供支援，此案後續保固也由在地的台達儲能服務團隊協助。在台灣能源轉型的過程中，台達可藉由這些實戰經驗具體協助電業與工商用電大戶打造穩定可靠的儲能系統。