微星CES新品亮相 「科技未來」線上發表會1月14日登場

「護國神山」台積電（2330）除了在南部科技園區、竹科寶山園區設廠，也傳出有意投資高雄，此消息讓經濟部長王美花喊出水電全力配合。然而，一個台積電廠區究竟要多少水電，這個問題始終是個謎。但從日前竹科管理局所提出以台積2奈米廠為主的竹科寶山二期環評案，可能有機會窺見台積用水量、用電量之巨大。

2020-12-30 10:11