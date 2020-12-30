微星CES新品亮相 「科技未來」線上發表會1月14日登場
微星（2377）將在1月14日凌晨三點舉辦「CES 2021 科技未來」線上發表會，發表全新系列主機板、顯示卡、螢幕、週邊與桌機，壯大品牌聲勢。
電競品牌大廠微星11月營收受惠宅經濟動能延續、加上新品挹注，主機板、顯示卡動能強勁，單月合併營收達156.12億元，月增12.8%、年增40.1%，改寫歷史新高，累計前11月營收 1340.48 億元，年增20.3%，也超越去年全年。
不過法人認為，12月微星主機板進入淡季，加上受到CPU缺貨影響，預估月營收將呈現月減。雖然訂單看到首季，但是因為產品微幅漲價反映成本，加上缺料影響，明年首季營運狀況仍待觀察。
展望未來，微星日前表示，短期零組件仍吃緊，但長期仍看好宅經濟延續，有助主板、顯卡需求維持高檔，預期供不應求狀態將延續至明年首季。
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