8吋晶圓供應受限 估2021年LDDI供給持續緊縮

TrendForce旗下顯示器研究處表示，2020年IT面板需求受惠於遠距辦公與教學而大幅提升，同步帶動大型顯示驅動晶片（LDDI）需求量達58.27億片，年成長2.3%。反觀上游供應端8吋晶圓受到其他高毛利晶片的產能排擠影響，導致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%，呈現供給緊縮態勢。

另外，TrendForce分析師楊晴翔進一步指出，今年下半年LDDI市場呈現持續加價追量的狀況，除了上游晶圓廠兩度調整LDDI代工報價，下游封測產能不足、IC凸塊接腳的黃金原料價格居高不下，皆是導致下半年LDDI價格兩季共漲價20~30%的原因。

展望2021年，從供給面來看，近年8吋晶圓的產能增長有限，然影像感應晶片（CIS）、電源管理晶片（PMIC）等需求量卻與日俱增，連帶排擠位處相同製程，毛利相對較差的LDDI產能，加上中芯受制裁後所產生的轉單效應也將使整體市況更加嚴峻。儘管中國合肥的晶合集成（Nexchip）將擴增12吋晶圓產能並鎖定LDDI市場，然最快也要至2021年下旬LDDI供應量才會顯著提升，預估明年LDDI供應量有微幅增加的可能，年成長達1.8%。

從需求面來看，2021年電視面板將往大尺寸與高解析度邁進，推升LDDI使用數量同步增加，加上面板廠對於IT面板訂下積極的出貨目標，整體將帶動LDDI需求量年成長達2.5%。面板廠2021上半年針對LDDI採取積極備貨策略有三大原因，首先，目前未來疫情走向仍存變數，在預期客戶需求仍高的情況下，IT面板備貨需求將同步提升；其次，第三季是電視面板的傳統出貨旺季，整體面板需求於該季迅速反轉的可能性也較低；最後，8吋晶圓供應緊縮的態勢明確，確保料件供應無虞反倒成為面板廠零組件的採購重點。

整體而言，2021年面板的終端需求仍將維持高檔，意即LDDI的供給將更加緊張，預期供需比會由今年的1.7%再度下降至1.1%，且前三季仍難以緩解供給緊縮的狀況。因此，LDDI缺料風險不僅有機會為明年面板價格帶來一定的支撐力道，供應鏈管理與備料策略也成為面板廠重要的經營課題。